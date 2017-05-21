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https://sport.mail.ru/news/mini-football/29813752/
21 мая 2017, 11:16 | Футбол: Мини-футбол | БЕЛТА

МАПИД и «Лидсельмаш» вышли в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все участники полуфинальной стадии определились накануне на 28-м чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>21 мая Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Все участники полуфинальной стадии определились накануне на 28-м чемпионате <span class=error>Беларуси</span> по <nobr>мини-футболу</nobr> сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Минский МАПИД в третьем, решающем поединке четвертьфинальной серии до двух побед одолел земляков из «Дорожника» с минимальным преимуществом — 3:2. До этого соперники обменялись победами: сначала выиграли мапидовцы — 2:1, затем дорожники взяли реванш с таким же результатом.

В квартет соискателей наград пробился и действующий чемпион страны «Лидесельмаш», победивший на своей площадке оршанский «Витэн» — 3:1. Первый поединок лидчане выиграли у себя дома со счетом 4:2, а затем уступили на выезде — 3:4.

В двух других четвертьфинальных парах понадобилось провести всего по два матча. Лидеры регулярного сезона футболисты минской «Столицы» оказались сильнее «Борисова-900» — 5:2 (дома) и 9:5 (в гостях), а в гомельском «железнодорожном» ВРЗ дважды обыграл «БЧ» — 2:1 и 5:3 (в овертайме).

Год назад чемпионом страны стал «Лидсельмаш», переигравший в серии за золото МАПИД. Обладателем бронзовых наград стала «Столица».

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