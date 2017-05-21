МАПИД и «Лидсельмаш» вышли в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все участники полуфинальной стадии определились накануне на 28-м чемпионате Беларуси по
мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Минский МАПИД в третьем, решающем поединке четвертьфинальной серии до двух побед одолел земляков из «Дорожника» с минимальным преимуществом — 3:2. До этого соперники обменялись победами: сначала выиграли мапидовцы — 2:1, затем дорожники взяли реванш с таким же результатом.
В квартет соискателей наград пробился и действующий чемпион страны «Лидесельмаш», победивший на своей площадке оршанский «Витэн» — 3:1. Первый поединок лидчане выиграли у себя дома со счетом 4:2, а затем уступили на выезде — 3:4.
В двух других четвертьфинальных парах понадобилось провести всего по два матча. Лидеры регулярного сезона футболисты минской «Столицы» оказались сильнее «Борисова-900» — 5:2 (дома) и 9:5 (в гостях), а в гомельском «железнодорожном» ВРЗ дважды обыграл «БЧ» — 2:1 и 5:3 (в овертайме).
Год назад чемпионом страны стал «Лидсельмаш», переигравший в серии за золото МАПИД. Обладателем бронзовых наград стала «Столица».
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