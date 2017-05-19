Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/mini-football/29805710/
19 мая 2017, 23:00 | Футбол: Мини-футбол | Р-Спорт

«Дина» сравняла счет в серии полуфинала ЧР по мини-футболу против «Газпрома-Югры»

МОСКВА, 19 мая — Р-Спорт. Московская «Дина» нанесла поражение югорскому клубу «Газпром-Югра» во втором матче полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу.

Встреча, прошедшая в пятницу на площадке «Дины», завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Дубль оформил Эскердинья (8-я и 47-я минуты), еще по голу забили Артем Ниязов (11) и Янар Асадов (22). Счет в серии стал 1−1.

Третий матч серии до трех побед состоится 22 мая на площадке югорского клуба.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мини-футбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 мая

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

Тренер Алекно: Знарок такой же сумасшедший, как и я

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота