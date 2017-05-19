«Дина» сравняла счет в серии полуфинала ЧР по мини-футболу против «Газпрома-Югры»
МОСКВА, 19 мая —
Р-Спорт. Московская «Дина» нанесла поражение югорскому клубу «Газпром-Югра» во втором матче полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу.
Встреча, прошедшая в пятницу на площадке «Дины», завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Дубль оформил Эскердинья (8-я и 47-я минуты), еще по голу забили Артем Ниязов (11) и Янар Асадов (22). Счет в серии стал 1−1.
Третий матч серии до трех побед состоится 22 мая на площадке югорского клуба.
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