«Что мертво, умереть не может». Почему невозможно убить казахстанский футзал
Последователи бронзовых призеров чемпионата Европы игроки сборной Казахстана по футзалу в возрасте 17 лет провально выступили на Кубке Развития УЕФА, будучи разгромленными в трех встречах с общим счетом 2:27.
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На турнире «Четырех наций» в
В материале республиканского
Нельзя сравнивать футзал с футболом
Много раз доводилось слышать о том, что казахстанский футзал — не чета футболу: якобы, там и играть умеют, и результаты совсем другие. И тут стоит сразу отметить, что эти два вида спорта хотя и внешне схожи, но никакому сравнению в плане результатов не подлежат. Слишком уж много аспектов различают организацию всего дела в футболе маленьком и большом, да и конкуренция в этих видах и интерес болельщиков к ним совершенно разноуровневые. По сути, в нашей стране для развития футзала ничего не делается, — помимо, конечно, денежных вложений того же Кайрата Оразбекова и его компаньонов. И этого оказывается достаточно, чтобы выигрывать престижные трофеи «Кайрату», а сборной становиться третьей в Европе. То есть, получается, сам казахстанский подход к этому виду спорта его и обесценивает.
МФК «Кайрат»
Алматинский клуб — единственный проект, на котором и держится нынешний казахстанский
Сборная Казахстана
Напрямую связанная с «Кайратом» и его политикой команда — сборная, которая без бразильцев проигрывает Беларуси (хотя в этой встрече и принял участие бразилец — просто он был один). И здесь как раз надо вспомнить именно тех людей, которые и создали фактически нынешнюю нашу национальную команду, — а именно Анатолия Смотрицкого и Амиржана Муканова, так как это их воспитанники в подавляющем большинстве в ней и выступают. Пусть бразильцы из «Кайрата» и приносят результат, но и бывшие тулпаровцы внесли в выступления сборной весомую лепту, — в том числе и Игита, который тоже относится к ним. Вполне возможно, если в рядах казахстанской сборной окажется еще несколько кудесников мяча, то и на чемпионате Мира мы можем зацепиться за медали.
Чемпионат Казахстана
Национальный турнир, которого попросту нет. Здесь даже не стоит жаловаться на
Кому нужен футзал в Казахстане
На самом деле, о необходимости нашего футзала можно было совершенно точно сказать, когда «Тулпар» выпрашивал у всех подряд 100 миллионов тенге на свое существование, но так их и не нашел… Тот самый клуб, чьи воспитанники стали основой национальной сборной, еще существует, но на любительском уровне, а его тренер, и заодно — самый квалифицированный казахстанский специалист, Амиржан Муканов вынужден был откликнуться на интерес к себе в Кыргызстане. А если говорить о тех, кому это все, действительно, надо, то, опять же, ответ будет: людям, что уже упоминались ранее в этом тексте. Кому еще? Конечно, — тем, кто любит хвастаться успехами. То есть, чиновникам. Но без побед казахстанский футзал не для них.
Желания и интереса нет
Выход из сложившейся ситуации
А он тут может быть один из двух: либо в верхах поднимут этот вопрос на серьезный уровень и обяжут содержать футзальные команды не при футбольных клубах, то есть — не насильно, а на это уйдет не так много средств, ну, или, возможно, тому же «Кайрату» есть повод задуматься об участии в чемпионате России, — ведь смысла выступать там, где нет конкуренции, интереса и желания развиваться, попросту нет. Но и с такой политикой в составах ведущего клуба и сборной мы в ближайшие годы сможем увидеть только новых бразильцев, но никак не казахстанцев, с которыми больших успехов не добьешься, — и ни о каких «Финалах четырех» и речи не будет.
Вот и получается, что казахстанский футбол попросту бессмертен — так как на данный момент у нас практически ничего в нем, помимо «кайратовских» бразильцев, нет. И когда хоть
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