«Что мертво, умереть не может». Почему невозможно убить казахстанский футзал

На турнире «Четырех наций» в Врнячке-Бане (Болгария) Казахстан проиграл всем соперникам — Сербии (1:8), Румынии (1:4) и России (0:15). Результат, который заставляет задуматься о многом, — в том числе и о самом так называемом «казахстанском» футзале.



В материале республиканского интернет-портала Sports.kz мы заденем малую толику того, почему этот вид спорта в Казахстане, который, как многие считают в мире, у нас хорошо развит, скорее мертв, чем жив.



Нельзя сравнивать футзал с футболом



Много раз доводилось слышать о том, что казахстанский футзал — не чета футболу: якобы, там и играть умеют, и результаты совсем другие. И тут стоит сразу отметить, что эти два вида спорта хотя и внешне схожи, но никакому сравнению в плане результатов не подлежат. Слишком уж много аспектов различают организацию всего дела в футболе маленьком и большом, да и конкуренция в этих видах и интерес болельщиков к ним совершенно разноуровневые. По сути, в нашей стране для развития футзала ничего не делается, — помимо, конечно, денежных вложений того же Кайрата Оразбекова и его компаньонов. И этого оказывается достаточно, чтобы выигрывать престижные трофеи «Кайрату», а сборной становиться третьей в Европе. То есть, получается, сам казахстанский подход к этому виду спорта его и обесценивает.



МФК «Кайрат»



Алматинский клуб — единственный проект, на котором и держится нынешний казахстанский мини-футбол, а его руководителя Кайрата Оразбекова можно называть у нас в стране «человек-футзал». Но и тут все неоднозначно: ведь практически вся деятельность этого клуба свелась к покупке качественных легионеров. Есть деньги — есть результат. Клуб основан в 1995 году, а сейчас уже 2017-й — и кто в нем играет? Судя по последнему «Финалу четырех» в Алматы, это 9 бразильцев, иранец, венгр и три казахстанца — Динмухамед Сулейменов, Серик Жаманкулов и Чингиз Есенаманов, не являющиеся кайратовскими воспитанниками. Как, собственно, и в предыдущие сезоны — за 20 лет многократный чемпион страны практически не воспитал даже одного достойного игрока. Из чего складывается вывод, что это больше PR-проект, созданный для побед.



Сборная Казахстана



Напрямую связанная с «Кайратом» и его политикой команда — сборная, которая без бразильцев проигрывает Беларуси (хотя в этой встрече и принял участие бразилец — просто он был один). И здесь как раз надо вспомнить именно тех людей, которые и создали фактически нынешнюю нашу национальную команду, — а именно Анатолия Смотрицкого и Амиржана Муканова, так как это их воспитанники в подавляющем большинстве в ней и выступают. Пусть бразильцы из «Кайрата» и приносят результат, но и бывшие тулпаровцы внесли в выступления сборной весомую лепту, — в том числе и Игита, который тоже относится к ним. Вполне возможно, если в рядах казахстанской сборной окажется еще несколько кудесников мяча, то и на чемпионате Мира мы можем зацепиться за медали.



Чемпионат Казахстана



Национальный турнир, которого попросту нет. Здесь даже не стоит жаловаться на какое-то слабое его освещение в СМИ или еще что-то подобное. Из пяти команд-участниц только одна вышеназванная сейчас что-то из себя представляет, остальные — скорее сиюминутные проекты, будущее которых весьма туманно. И тут, конечно, многие рассчитывали, что футзальные команды посадят на шею футбольных клубов — просто для того, чтобы они существовали. Возможно, это выглядело каким-то решением в пользу младшего брата, но, как говорится, насильно мил не будешь. Говоря простым языком, — в наших ФК и со своими футбольными-то дружинами справиться не могут, а тут еще — мини.



Кому нужен футзал в Казахстане



На самом деле, о необходимости нашего футзала можно было совершенно точно сказать, когда «Тулпар» выпрашивал у всех подряд 100 миллионов тенге на свое существование, но так их и не нашел… Тот самый клуб, чьи воспитанники стали основой национальной сборной, еще существует, но на любительском уровне, а его тренер, и заодно — самый квалифицированный казахстанский специалист, Амиржан Муканов вынужден был откликнуться на интерес к себе в Кыргызстане. А если говорить о тех, кому это все, действительно, надо, то, опять же, ответ будет: людям, что уже упоминались ранее в этом тексте. Кому еще? Конечно, — тем, кто любит хвастаться успехами. То есть, чиновникам. Но без побед казахстанский футзал не для них.



Желания и интереса нет



Когда-то в чемпионате нашей страны выступали конкурентные «Тулпар» и «Актюбрентген», и еще несколько команд — и этот турнир был хоть кому-то интересен. Но со временем вместо роста национального первенства мы пошли в обратную сторону, и теперь в Казахстане остался практически только один профессиональный клуб — «Кайрат». Да и тот интересен болельщикам только во время матчей евротурниров. Кто-нибудь знает, сколько людей посещает домашние игры команды в чемпионате? 300−500 человек — и это весь интерес. Хотя при этом стоит отметить, что в ряде городов имеются десятки любительских команд, из чего следует вывод: играть самим интересно. А вот наблюдать за другими — нет.



Выход из сложившейся ситуации



А он тут может быть один из двух: либо в верхах поднимут этот вопрос на серьезный уровень и обяжут содержать футзальные команды не при футбольных клубах, то есть — не насильно, а на это уйдет не так много средств, ну, или, возможно, тому же «Кайрату» есть повод задуматься об участии в чемпионате России, — ведь смысла выступать там, где нет конкуренции, интереса и желания развиваться, попросту нет. Но и с такой политикой в составах ведущего клуба и сборной мы в ближайшие годы сможем увидеть только новых бразильцев, но никак не казахстанцев, с которыми больших успехов не добьешься, — и ни о каких «Финалах четырех» и речи не будет.



Вот и получается, что казахстанский футбол попросту бессмертен — так как на данный момент у нас практически ничего в нем, помимо «кайратовских» бразильцев, нет. И когда хоть что-то появится — неизвестно.