Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/mini-football/29760788/
16 мая 2017, 15:57 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

КДК РФС дисквалифицировал Марсеньо, Упалева и Абрамовича на 4 матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел эпизод с дракой после матча плей-офф мини-футбольного чемпионата России между «Тюменью» и «Газпромом-Югра».

В той встрече «Тюмень» нанесла поражение югорской команде со счётом 4:2, но в пятом матче серии сильнее оказался «Газпром-Югра» (4:2) и вышел в полуфинал плей-офф.

В итоге Марсеньо («Газпром-Югра») за неспортивное и агрессивное поведение дисквалифицирован на 4 матча и оштрафован на 50 тыс. рублей. Александр Упалев («Тюмень») и Сергей Абрамович («Тюмень») — отстранены каждый на четыре матча за толчок соперника. Сергей Логинов («Тюмень») — на шесть месяцев за оказание физического воздействия, передаёт корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мини-футбола

В полуфинале — квартет лучших в регулярке

В полуфинале — квартет лучших в регулярке

Четыре сильнейшие команды по итогам регулярного чемпионата успешно прошли первую серию плей-офф, став полуфиналистами решающего турнира. Правда, из них лишь «Дина» смогла решить задачу за три игровых дня. Остальным пришлось провести полную серию из пяти матчей.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото