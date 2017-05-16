КДК РФС дисквалифицировал Марсеньо, Упалева и Абрамовича на 4 матча

В той встрече «Тюмень» нанесла поражение югорской команде со счётом 4:2, но в пятом матче серии сильнее оказался «Газпром-Югра» (4:2) и вышел в полуфинал плей-офф.

В итоге Марсеньо («Газпром-Югра») за неспортивное и агрессивное поведение дисквалифицирован на 4 матча и оштрафован на 50 тыс. рублей. Александр Упалев («Тюмень») и Сергей Абрамович («Тюмень») — отстранены каждый на четыре матча за толчок соперника. Сергей Логинов («Тюмень») — на шесть месяцев за оказание физического воздействия, передаёт корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.