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16 мая 2017, 1:08 | Футбол: Мини-футбол | Спорт-Экспресс

В полуфинале — квартет лучших в регулярке

Четыре сильнейшие команды по итогам регулярного чемпионата успешно прошли первую серию плей-офф, став полуфиналистами решающего турнира. Правда, из них лишь «Дина» смогла решить задачу за три игровых дня. Остальным пришлось провести полную серию из пяти матчей.

Четыре сильнейшие команды по итогам регулярного чемпионата успешно прошли первую серию <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
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«Дина» в 3-м матче с КПРФ долго вела с перевесом в один мяч, а на 20-й минуте Лин даже сравнял счет. Но молодой Понкратов в начале второго тайма сделал счет 6:4 в пользу пушкарей, КПРФ заменила вратаря полевым игроком, но численный перевес коммунистов к результативному не привел. В итоге — 6:9, и «Дина» в полуфинале.

— Ребята для меня герои, искренне, с душой и сердцем относящиеся к своему делу, в какие-то моменты все это компенсирует сложности, возникающие у нас, — похвалил свою команду главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе.

— Сезон закончился не на мажорной ноте — в полутонах, так, как и прошел, — резюмировал наставник КПРФ Вадим Яшин. — Все время чего-то не хватало. У нас есть потенциал, которым мы не сумели воспользоваться.

Казалось, что кто-кто, а победитель регулярного чемпионата «Сибиряк» четвертьфинальный спор с «Прогрессом» решит первым. Особенно после двух уверенных побед новосибирцев дома. Но проигрывая еще за три минуты до финальной сирены в третьем матче, «Прогресс» продемонстрировал и характер, и выучку, вырвал победу — 4:3. А в четвертом с сибиряками произошел настоящий конфуз — 0:7 от 8-й команды чемпионата и возвращение серии в Новосибирск.

— Знаю, как нам нравится играть дома, может, это сидело в головах у футболистов, — все, что смог сказать главный тренер «Сибиряка» Евгений Куксевич после матча.

Впрочем, в пятом раунде противостояния все встало на свои места, «Сибиряк» превосходил соперника и заслуженно победил, но осадок от визита в Ижевск все-таки остался.

— Проиграли, но серию ребята провели достойно, коллектив прекрасный сложился, спасибо большое всем за работу, — прощался с «Прогрессом» его наставник Игорь Путилов. — К сожалению, это была моя последняя игра в качестве главного тренера, так складывается судьба.

«Тюмень» после двух поражений в Югорске на своей площадке обещала дать бой «Газпрому-Югре» и слово свое сдержала, взяв у грозного соперника двойной реванш. Но в решающем, пятом матче тюменцы, как с ними нередко случается, слишком долго запрягали, по-настоящему включились при счете 0:4 и догнать соперника не смогли.

— Если брать всю серию, то в каждом из матчей у нас был шанс на победу, а одна из встреч закончилась серией пенальти, — заключил главный тренер «Тюмени» Евгений Осинцев. — К коллективу нет претензий. Это была действительно команда. Хотелось бы играть в полном составе, но травмы, травмы, травмы….

И постоянно обновляющая состав «Синара» дала бой действующему чемпиону — подмосковному «Динамо». В пятом, гостевом матче уральцы к концу первого тайма повели в счете 3:1, но динамовские звезды Вилде, Фукин, Ари наряду с высоким классом продемонстрировали и характер, вырвав победу — 4:3.

— Нам не хватило уверенности в своих силах, хладнокровия, — считает наставник «Синары» Евгений Давлетшин. — Во второй встрече в Щелкове могли зацепиться за победу. В четвертом матче у нас не получилось выиграть по пенальти. И сегодня полностью владели инициативой в первом тайме, а во втором на площадке была просто другая команда.

КПРФ — Дина — 6:9 (Денисов, 12. Лин, 13, 20. Кейруш, 19. Паулиньо, 47, 49 — Асадов, 4, 44. Абрамов, 8, 43, 50. Кутузов, 12. Ниязов, 14. Понкратов, 24, 31). Счет в серии — 0:3.
Прогресс — Сибиряк — 4:3 (Разуванов, 7, 48. Кудзиев, 54, в свои ворота. Мелконян, 58 — Кудзиев, 11. Лео Сантана, 32. Сими Сайотти, 60). 7:0 (Оппер, 12, 16, 22, 40. Будин, 26. Райхель, 33. Разуванов, 45). 2:6 (Разуванов, 31. Качер, 46 — Жоан, 4, 43. Кудзиев, 15. Разуванов, 16, в свои ворота. Лео Сантана, 23. Главатских, 41). Счет в серии — 2:3.
Синара — Динамо — 5:3 (Фахрутдинов, 11. Герасимов, 15, 50. Шистеров, 31. Путилов, 50 — Робиньо, 22. Фернандиньо, 25. Бурков, 46). 2:2, пенальти — 2:3 (Бастриков, 38. Шистеров, 43 — Вилде, 3, Робиньо, 17). 3:4 (Аширов, 16, 22. Бастриков, 20 — Сучилин, 14. Агапов, 26, в свои ворота. Бурков, 44. Фукин, 49). Счет в серии — 2:3.
Тюмень — Газпром-Югра — 4:2 (Лобков, 11. Антошкин, 21, 45. Милованов, 38 — Чишкала, 20. Кайо, 50). 4:2 (Коцич, 13, 49. Батырев, 39, 42 — Кайо, 34. Лысков, 48). 2:4 (Абрамович, 41. Батырев, 45 — Лысков, 5, 11, 28. Марсенио, 6). Счет в серии — 2:3.

В полуфиналах встречаются: «Сибиряк» — «Динамо», «Дина» — «Газпром-Югра». Первые матчи пройдут 18 и 19 мая, ответные — 22 и 23 мая, пятые (в случае необходимости) — 26 мая.
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