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«Дина» в 3-м матче с КПРФ долго вела с перевесом в один мяч, а на 20-й минуте Лин даже сравнял счет. Но молодой Понкратов в начале второго тайма сделал счет 6:4 в пользу пушкарей, КПРФ заменила вратаря полевым игроком, но численный перевес коммунистов к результативному не привел. В итоге — 6:9, и «Дина» в полуфинале.

— Ребята для меня герои, искренне, с душой и сердцем относящиеся к своему делу, в какие-то моменты все это компенсирует сложности, возникающие у нас, — похвалил свою команду главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе.

— Сезон закончился не на мажорной ноте — в полутонах, так, как и прошел, — резюмировал наставник КПРФ Вадим Яшин. — Все время чего-то не хватало. У нас есть потенциал, которым мы не сумели воспользоваться.

Казалось, что кто-кто, а победитель регулярного чемпионата «Сибиряк» четвертьфинальный спор с «Прогрессом» решит первым. Особенно после двух уверенных побед новосибирцев дома. Но проигрывая еще за три минуты до финальной сирены в третьем матче, «Прогресс» продемонстрировал и характер, и выучку, вырвал победу — 4:3. А в четвертом с сибиряками произошел настоящий конфуз — 0:7 от 8-й команды чемпионата и возвращение серии в Новосибирск.

— Знаю, как нам нравится играть дома, может, это сидело в головах у футболистов, — все, что смог сказать главный тренер «Сибиряка» Евгений Куксевич после матча.

Впрочем, в пятом раунде противостояния все встало на свои места, «Сибиряк» превосходил соперника и заслуженно победил, но осадок от визита в Ижевск все-таки остался.

— Проиграли, но серию ребята провели достойно, коллектив прекрасный сложился, спасибо большое всем за работу, — прощался с «Прогрессом» его наставник Игорь Путилов. — К сожалению, это была моя последняя игра в качестве главного тренера, так складывается судьба.

«Тюмень» после двух поражений в Югорске на своей площадке обещала дать бой «Газпрому-Югре» и слово свое сдержала, взяв у грозного соперника двойной реванш. Но в решающем, пятом матче тюменцы, как с ними нередко случается, слишком долго запрягали, по-настоящему включились при счете 0:4 и догнать соперника не смогли.

— Если брать всю серию, то в каждом из матчей у нас был шанс на победу, а одна из встреч закончилась серией пенальти, — заключил главный тренер «Тюмени» Евгений Осинцев. — К коллективу нет претензий. Это была действительно команда. Хотелось бы играть в полном составе, но травмы, травмы, травмы….

И постоянно обновляющая состав «Синара» дала бой действующему чемпиону — подмосковному «Динамо». В пятом, гостевом матче уральцы к концу первого тайма повели в счете 3:1, но динамовские звезды Вилде, Фукин, Ари наряду с высоким классом продемонстрировали и характер, вырвав победу — 4:3.

— Нам не хватило уверенности в своих силах, хладнокровия, — считает наставник «Синары» Евгений Давлетшин. — Во второй встрече в Щелкове могли зацепиться за победу. В четвертом матче у нас не получилось выиграть по пенальти. И сегодня полностью владели инициативой в первом тайме, а во втором на площадке была просто другая команда.