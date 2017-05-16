В полуфинале — квартет лучших в регулярке
Четыре сильнейшие команды по итогам регулярного чемпионата успешно прошли первую серию
плей-офф, став полуфиналистами решающего турнира. Правда, из них лишь «Дина» смогла решить задачу за три игровых дня. Остальным пришлось провести полную серию из пяти матчей.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Дина» в 3-м матче с КПРФ долго вела с перевесом в один мяч, а на 20-й минуте Лин даже сравнял счет. Но молодой Понкратов в начале второго тайма сделал счет 6:4 в пользу пушкарей, КПРФ заменила вратаря полевым игроком, но численный перевес коммунистов к результативному не привел. В итоге — 6:9, и «Дина» в полуфинале.
— Ребята для меня герои, искренне, с душой и сердцем относящиеся к своему делу, в
— Сезон закончился не на мажорной ноте — в полутонах, так, как и прошел, — резюмировал наставник КПРФ Вадим Яшин. — Все время
Казалось, что
— Знаю, как нам нравится играть дома, может, это сидело в головах у футболистов, — все, что смог сказать главный тренер «Сибиряка» Евгений Куксевич после матча.
Впрочем, в пятом раунде противостояния все встало на свои места, «Сибиряк» превосходил соперника и заслуженно победил, но осадок от визита в Ижевск
— Проиграли, но серию ребята провели достойно, коллектив прекрасный сложился, спасибо большое всем за работу, — прощался с «Прогрессом» его наставник Игорь Путилов. — К сожалению, это была моя последняя игра в качестве главного тренера, так складывается судьба.
«Тюмень» после двух поражений в Югорске на своей площадке обещала дать бой «Газпрому-Югре» и слово свое сдержала, взяв у грозного соперника двойной реванш. Но в решающем, пятом матче тюменцы, как с ними нередко случается, слишком долго запрягали,
— Если брать всю серию, то в каждом из матчей у нас был шанс на победу, а одна из встреч закончилась серией пенальти, — заключил главный тренер «Тюмени» Евгений Осинцев. — К коллективу нет претензий. Это была действительно команда. Хотелось бы играть в полном составе, но травмы, травмы, травмы….
И постоянно обновляющая состав «Синара» дала бой действующему чемпиону — подмосковному «Динамо». В пятом, гостевом матче уральцы к концу первого тайма повели в счете 3:1, но динамовские звезды Вилде, Фукин, Ари наряду с высоким классом продемонстрировали и характер, вырвав победу — 4:3.
— Нам не хватило уверенности в своих силах, хладнокровия, — считает наставник «Синары» Евгений Давлетшин. — Во второй встрече в Щелкове могли зацепиться за победу. В четвертом матче у нас не получилось выиграть по пенальти. И сегодня полностью владели инициативой в первом тайме, а во втором на площадке была просто другая команда.
КПРФ — Дина — 6:9 (Денисов, 12. Лин, 13, 20. Кейруш, 19. Паулиньо, 47, 49 — Асадов, 4, 44. Абрамов, 8, 43, 50. Кутузов, 12. Ниязов, 14. Понкратов, 24, 31). Счет в серии — 0:3.
Прогресс — Сибиряк — 4:3 (Разуванов, 7, 48. Кудзиев, 54, в свои ворота. Мелконян, 58 — Кудзиев, 11. Лео Сантана, 32. Сими Сайотти, 60). 7:0 (Оппер, 12, 16, 22, 40. Будин, 26. Райхель, 33. Разуванов, 45). 2:6 (Разуванов, 31. Качер, 46 — Жоан, 4, 43. Кудзиев, 15. Разуванов, 16, в свои ворота. Лео Сантана, 23. Главатских, 41). Счет в серии — 2:3.
Синара — Динамо — 5:3 (Фахрутдинов, 11. Герасимов, 15, 50. Шистеров, 31. Путилов, 50 — Робиньо, 22. Фернандиньо, 25. Бурков, 46). 2:2, пенальти — 2:3 (Бастриков, 38. Шистеров, 43 — Вилде, 3, Робиньо, 17). 3:4 (Аширов, 16, 22. Бастриков, 20 — Сучилин, 14. Агапов, 26, в свои ворота. Бурков, 44. Фукин, 49). Счет в серии — 2:3.
Тюмень —
В полуфиналах встречаются: «Сибиряк» — «Динамо», «Дина» — «Газпром-Югра». Первые матчи пройдут 18 и 19 мая, ответные — 22 и 23 мая, пятые (в случае необходимости) — 26 мая.
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