10 мая «Тюмень» в четвертом матче четвертьфинальной серии суперлиги обыграла югорскую «Газпром-Югру» со счетом 4:2. После встречи во время рукопожатия между футболистами завязалась драка.

«Будет рассмотрение дел после матча АМФР “Тюмень” — “Газпром-Югра”, там произошла драка. Приглашены руководители обоих клубов, футболисты и судьи», — сказал Григорьянц.