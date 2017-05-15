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https://sport.mail.ru/news/mini-football/29742446/
15 мая 2017, 11:01 | Футбол: Мини-футбол | ТАСС

КДК РФС рассмотрит массовую драку в матче по мини-футболу «Тюмень» — «Газпром-Югра»

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит массовую драку игроков мини-футбольных клубов «Тюмень» и «Газпром-Югра» в четвертьфинальной серии суперлиги чемпионата страны. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

10 мая «Тюмень» в четвертом матче четвертьфинальной серии суперлиги обыграла югорскую «Газпром-Югру» со счетом 4:2. После встречи во время рукопожатия между футболистами завязалась драка.

«Будет рассмотрение дел после матча АМФР “Тюмень” — “Газпром-Югра”, там произошла драка. Приглашены руководители обоих клубов, футболисты и судьи», — сказал Григорьянц.
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