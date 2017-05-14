Известны полуфинальные пары ЧР по мини-футболу в Суперлиге

Борьбу за медали продолжат четыре команды, занявшие первые четыре места по итогам регулярного чемпионата: «Сибиряк», «Дина», «Газпром-Югра» и «Динамо». При этом только «Дине» удалось завершить четвертьфинальную серию с «КПРФ» в трёх матчах. В остальных парах было сыграно по пять встреч.

Полуфинальные пары:

«Сибиряк» (Новосибирск) — «Динамо» (Московская область).

«Дина» (Москва) — «Газпром-Югра» (Югорск).

Полуфинальные серии также пройдут до трёх побед. Первый и второй матчи состоятся 18 и 19 мая на площадке команд, указанных первыми. Третий и, если понадобится, четвёртый матчи пройдут в зале команд, указанных вторыми, 22 и 23 мая. Если и четыре встречи не выявят финалистов, для проведения пятого матча соперники 26 мая вновь вернутся в город команды, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате.