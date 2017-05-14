Хозяева победили во всех матчах ¼ финала Кубка Беларуси по мини-футболу
14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во всех стартовых матчах четвертьфинальных серий чемпионата Беларуси по
мини-футболу побед добились хозяева площадок, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В минском дерби
Лидер регулярного сезона минская «Столица» во дворце спорта «Уручье» уверенно переиграла гостей из клуба «Борисов-900» — 5:2, действующий чемпион страны «Лидсельмаш» в Лиде взял верх над оршанским «Витэном» со счетом 4:2.
Ответные поединки серии до двух побед пройдут 17 мая, третьи матчи за выход в полуфинал, если будет необходимо, состоятся 20 мая.
Год назад чемпионом страны стал «Лидсельмаш», переигравший в серии за золото МАПИД. Обладателем бронзовых наград стала «Столица».
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