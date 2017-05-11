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В завершающем матче испанки нанесли поражение нашей команде — 3:1.

К решающей игре сборные России и Испании подошли не только с одинаковым количеством очков, но и с идентичной разностью мячей. В случае ничьей соперницам предстояло решать исход встречи в серии пенальти.

Первый тайм прошел с небольшим преимуществом команды гостей, причем одна из атак россиянок завершилась ударом в штангу. Но штурм испанок, последовавший сразу после перерыва, вылился в два забитых гола в ворота Линды Сухановой, до того на турнире не пропускавшей.

Однако наши девушки не пали духом и вскоре Мария Филисова после розыгрыша штрафного отквитала один мяч. Россиянки продолжили нагнетать давление на ворота Испании, но гостьи в быстрой контратаке сумели увеличить счет. Старший тренер сборной России Евгений Кузьмин перешел на игру в пять полевых игроков, но испанки выстояли и довели матч до победного конца.

— Нам преподали очередной урок, — сказал по окончании решающего матча наставник сборной России. — Скорости в современном футзале уже совсем другие, в этом компоненте мы уступили. У девушек за плечами серьезный чемпионат страны, плей-офф, и порой свежести им не хватало. Не хватает и опыта. Мы достигли определенного уровня, а удержание высоты дается сложно. Турнир «9 Мая», великолепная возможность играть с разными соперниками, становиться сильнее, учиться новому. Это особенно важно в преддверии официального чемпионата Европы.

Довольны участием в турнире остались и другие его участники.

— Победа в любом турнире — большая радость для нас, а в столь представительном особенная, — не скрывала эмоций один из лидеров сборной Испании Ана Севилья. — Мы всегда с удовольствием приезжаем в Москву, где нас ждет теплый прием, и надеемся еще не раз сыграть здесь, добавить новых призов в послужной список сборной.

— Для сборной Ирана очень важно выступать в этом турнире, — подчеркнула главный тренер сборной Ирана Солеймани Форузан. — Это хороший опыт и возможность узнать что-то новое. Мы вновь стали бронзовыми призерами, но, на мой взгляд, это не самое важное. Важнее, что команда получила спарринги с Россией и Испанией, с Чехией. Мы очень ценим наши дружеские отношения с Россией и благодарим Ассоциацию мини-футбола России за внимание к нам и за приглашение.

— Результат сборной Чехии, конечно, не сильно обрадовал, но мы понимаем его закономерность, — признался руководитель делегации сборной Чехии Антонин Херог. — Наша команда только в начале пути, и в Москве мы увидели уровень, к которому надо стремиться. Мы получили опыт и понимание, а также осознали, насколько длинная дорога у наших девушек. Благодарю своих друзей из России, Ассоциацию мини-футбола России за приглашение на этот турнир. Искренне надеюсь, что мы сможем еще не раз приехать сюда!

Итоги турнира подвел президент АМФР Эмиль Алиев.

— На протяжении восьми лет Ассоциация мини-футбола России и Российский футбольный союз проводят турнир, который стал хорошей традицией, — отметил он. — Несмотря на то что наша женская сборная не смогла завоевать золотые награды, мы все равно получили огромное удовольствие, потому что в этот великий праздник, в День Победы, не может быть плохого настроения.

Наши девушки боролись до конца, но все же уступили очень сильной сборной Испании. Можно сказать, что это был реванш за «Турнир четырех наций», когда в Испании выиграла наша команда. Поздравляю испанок с заслуженной победой, а наших девушек — с достойным окончанием сезона. Очень приятно, что в очередной раз наш турнир посетила самобытная команда Ирана, ставшая третьей, дебютировали чешки, которые оценили высочайший соревновательный уровень турнира.

На последнем заседании исполкома УЕФА был, наконец, утвержден официальный чемпионат Европы для женских команд. Теперь можно говорить, что наш московской турнир стал подготовительным этапом к этому долгожданному старту.

Иран — Испания — 0:7. Россия — Чехия — 11:1 (Ондрашкова, 3, в свои ворота. Никитина, 4, 9, 19. Коржова, 4. Дурандина, 5. Семенова, 12, 24. Чернова, 15, 15. Олькова, 27 — Ондрашкова, 28).

Чехия — Испания — 1:8. Иран — Россия — 0:4 (Семенова, 2. Филисова, 6. Бычкова, 15. Чернова, 29).

Иран — Чехия — 4:0. Россия — Испания — 1:3 (Филисова, 29 — Сампер, 23. Сотело, 24. Ромеро, 34).

Испания — 9, Россия — 6, Иран — 3, Чехия — 0.

Индивидуальные призы получили: лучший вратарь Барбера Мартинес Ванеса (Испания), лучший защитник Мария Филисова (Россия), лучший нападающий Маргарита Семенова (Россия), лучший игрок Изабель Гарсия (Испания), лучший бомбардир Ана Севилья (Испания).