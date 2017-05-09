Фавориты в фаворе, только «Динамо» на распутье

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«Сибиряк» на волне своего триумфа в регулярном чемпионате не дал много шансов дебютанту подобной серии «Прогрессу», выиграв оба матча с общим счетом 11:2, удивив лишь отсутствием в списке снайперов этой двухдневки претендующего на титул лучшего бомбардира Сими Сайотти.

— Ребята отлично подошли к играм, показывают правильное отношение к делу, — похвалил свою команду главный тренер новосибирцев Евгений Куксевич. — Каждый из игроков выполнил свою функцию на площадке. Например, Сергей Иванов мало сыграл, но забил гол, так нам необходимый. Очень надежно действовал вратарь Балашов, выручил нас во многих моментах. Все хорошо смотрелись на площадке и были одной командой.

Недавний неудачник Финала четырех Кубка УЕФА «Газпром-Югра» чудом спаслась в первом матче с «Тюменью», пропустив на последней минуте дополнительного времени, казалось, решающий гол, успела сравнять счет, а затем и увереннее исполнить серию 6-метровых. И на следующий день югорчане вырвали победу с огромным трудом.

— Могу похвалить футболистов за отношение к игре, концентрацию и дисциплину, — не скрывал удовлетворения главный тренер «Югры» Кака. — В сложной ситуации, при усталости и малом количестве игроков, они выдержали напряжение. В серии 2:0, но еще ничего не закончилось, в Тюмени будет тяжело.

Не обошлось без овертайма и в Троицке, где в первом матче «Дина» за счет опыта вырвала победу у КПРФ. А на следующий день уже заметно переиграла уставших коммунистов. И здесь «отмолчался» другой лидер в споре бомбардиров Эскердинья, за час 50 минут ни разу не сумевший поразить ворота КПРФ.

— По качеству вторая игра получилась лучше первой, которая была нервной, с обилием ошибок с обеих сторон, — считает наставник «Дины» Бесик Зоидзе. — Сегодня была более продуманная игра. Терпели мы, терпел соперник, обе команды могли забить. Нам повезло: повели в счете, и стало психологически легче. Сделан второй шаг, но система плей-офф знает немало уникальных случаев, поэтому мы не расслабляемся.

Десятикратный чемпион, 9-кратный обладатель Кубка России «Динамо» 8 мая отметило юбилей — 15 лет со дня создания клуба. За это время бело-голубые выигрывали Кубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, словом, вошли в число мировых лидеров.

Однако сейчас «Динамо» переживает не лучшие времена, хотя представляют его на площадках по-прежнему первоклассные мастера. Но когда не горят глаза, то и мастера эти порой выглядят бледной тенью самих себя.

В первом матче с омолодившей состав «Синарой» хозяева площадки поразили прежде всего провалами в обороне, которая еще недавно выглядела образцовой. Пропустить восемь мячей при наличии в рамке вратарей сборной России, это, конечно, нонсенс. Но надо отдать должное екатеринбуржцам, которые сражались, невзирая на авторитеты, выиграли первый матч, а во втором уступили лишь в дополнительное время.

— Обидно вытащить матч на последних секундах основного времени и в дополнительное пропустить нелепый гол, — сокрушался главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин. — Мы настраивались на победу, несмотря на то что перед нами был чемпион прошлого сезона, команда очень громкая по именам. Доволен, что мы убедительно выглядели против соперника.

— Не секрет, что последние матчи сложные для нас по одной причине, — прокомментировал 1:1 в серии с «Синарой» наставник «Динамо» Темур Алекберов. — Буду говорить футболистам только слова благодарности, ведь на нашу игру и результаты влияет много нефутбольных вещей. Очень сложная победа на зубах. Но я видел сплоченность, желание добиться результата. Верю и надеюсь, что великая команда «Динамо» будет всегда, и будет всегда сражаться за титулы. И этот сезон не исключение. Если нефутбольные факторы, которые нам сильно мешают, изменятся, уверен, что все увидят другую команду.

Сибиряк — Прогресс — 6:1 (Лео Сантана, 11. Покотыло, 14, 46. Жоан, 16, 22, с 10-метрового. Волынюк, 37 — Разуванов, 47). 5:1 (Лео Сантана, 13, 29. Кудзиев, 22. Иванов, 23. Волынюк, 46 — Букин, 33). Счет в серии — 2:0.

Газпром-Югра — Тюмень — 5:5, пенальти 3:1 (Эдер Лима, 18. Чишкала, 43. Кайо, 43, 58. Лысков, 60 — Соколов, 4. Милованов, 32, 59, 60. Антошкин, 42). 2:1 (Лысков, 17. Катата, 24 — Соколов, 31). Счет в серии — 2:0.

Дина — КПРФ — 4:3 д.в. (Разоренов, 21. Асадов, 39, 59. Абрамов, 44 — Казаков, 26. Паулиньо, 40, 48). 4:1 (Понкратов, 16. Абрамов, 20. Разоренов, 30. Прудников, 34 — Казаков, 40). Счет в серии — 2:0.

Динамо — Синара — 6:8 (Нандо, 6. Бурков, 6. Робиньо, 14. Фукин, 19. Ари, 25. Сучилин, 29 — Аширов, 1. Демин, 5, 6. Герасимов, 16. Сорокин, 19. Агапов, 20. Фахрутдинов, 27. Бастриков, 47). 3:2 д.в. (Робиньо, 7. Нандо, 30, с 6-метрового. Бурков, 54 — Сорокин, 33. Герасимов, 50). Счет в серии — 1:1.

Ответные матчи — 10 — 11 мая.