Как прошла «регулярка» чемпионата Беларуси
Регулярный
мини-футбольный чемпионат завершен. Подводить окончательные итоги рано, но предварительные — самое время. Ведь 16 команд преодолели дистанцию в 30 матчей. После такого марш-броска выживают действительно сильнейшие.
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Видимо, что-то случилось...
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Если учесть, что Клочко «сломался»
«Столица», наоборот, дистанцию прошла ровно — поражения от «УВД-Динамо», МАПИДа и ВРЗ случались по разным причинам, но панику в стане команды не наводили — «столичники» во втором круге уверенно держались за первую строку.
Нервозность ощущалась в рядах иных претендентов на высокие места. «Лидсельмаш» явно не рассчитывал на шесть поражений. Но количество набранных очков у команды могло быть и большим. Поговаривают, в Лиде за ничьи премиальных не предусмотрено, поэтому несколько раз лидчане на последних минутах выпускали «гонялу», но пропускали в пустые ворота и терпели поражения. Ко всему прочему, у лидчан «сломался» приглашенный под
МАПИД в заключительном туре одолел «Лидсельмаш» и занял четвертое место. Команда Алексея Попова ровно и спокойно прошла чемпионат. Выход в
Соперником МАПИДа станет «Дорожник». Эта команда
Москва не сразу строилась. Про «Витэн» можно сказать примерно так. Да, команда имеет хорошую клубную историю. В свое время пыталась покорить Европу. Но сейчас она под водительством начинающего тренера Александра Савинцева, которому перед стартом сезона и состав пришлось обновить как минимум наполовину. Для начала — получилось. Команда в
У БЧ не самые лучшие временя. Вспомните, прежде команда систематически сражалась за четверку. А тут при наихудших раскладах был вариант оказаться 9-м лишним. Благо, решающая сеча с «Гранитом» выдалась
Остается гадать: выбирали ли себе соперника борисовчане? Скорее нет, чем да. Ведь с ВРЗ у них положительный баланс встреч, а со «Столицей» — нет. Возможно, «Борисов-900» расслабился, помня, что место в
Что касается команд из второй восьмерки, то на место в
Не в обиду четырем последним командам, но между ними и соперниками, борющимися за
Возникает вопрос: не лучше ли со временем перейти к формату в 12 команд (в России сейчас и вовсе 11), сыграть в два круга, а матчи
При существующей проблеме ротации между лигами можно предложить условный «финал четырех» — два неудачника элиты и два победителя первой лиги. В данном случае команды сами разберутся, кому где играть.
Нынешний
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