Как прошла «регулярка» чемпионата Беларуси

В плей-офф четвертый год кряду традиционно отбираются 8 команд. С большего их пул не меняется. Пертурбации могут происходить разве что в 1−2 позициях, на которые претендуют, как правило, одни и те же клубы. Прежде делали шуму «Столица» и ВРЗ. А теперь уже никто не удивлен тому, что эти команды заняли два первых места по итогам «регулярки». К тому же, в тройке бомбардиров двое представителей из числа лидеров — Дмитрий Клочко и Сергей Крыкун забили по 27 голов. В компании с ними — Антон Гусаков, который предыдущий год провел в чемпионате Санкт-Петербурга. В довесок «Столица» стала самой забивной командой с наименьшим количеством пропущенных мячей.



Если учесть, что Клочко «сломался» давным-давно, то можно было ожидать спада гомельской команды. Однако он если и случился, то совсем минимальный.



«Столица», наоборот, дистанцию прошла ровно — поражения от «УВД-Динамо», МАПИДа и ВРЗ случались по разным причинам, но панику в стане команды не наводили — «столичники» во втором круге уверенно держались за первую строку.



Нервозность ощущалась в рядах иных претендентов на высокие места. «Лидсельмаш» явно не рассчитывал на шесть поражений. Но количество набранных очков у команды могло быть и большим. Поговаривают, в Лиде за ничьи премиальных не предусмотрено, поэтому несколько раз лидчане на последних минутах выпускали «гонялу», но пропускали в пустые ворота и терпели поражения. Ко всему прочему, у лидчан «сломался» приглашенный под плей-офф игрок сборной Грузии Себискверадзе.



МАПИД в заключительном туре одолел «Лидсельмаш» и занял четвертое место. Команда Алексея Попова ровно и спокойно прошла чемпионат. Выход в плей-офф был предсказуем изначально. При том, что состав команды по ходу сезона претерпел изменения, а основной голкипер Андрей Чурилин выбыл, видимо, до конца сезона.



Соперником МАПИДа станет «Дорожник». Эта команда по-своему уникальна. Валерий Досько собрал этакий бойцовский клуб. Игроки выгрызают каждый сантиметр площадки, бьются, не жалея живота своего. И если прежде для команды Валерия Николаевича был присущ иной стиль игры — комбинационный, основанный на технике — то теперь «Дорожник» олицетворяет злость и напористость бульдога. И подобный стиль дает результат.



Москва не сразу строилась. Про «Витэн» можно сказать примерно так. Да, команда имеет хорошую клубную историю. В свое время пыталась покорить Европу. Но сейчас она под водительством начинающего тренера Александра Савинцева, которому перед стартом сезона и состав пришлось обновить как минимум наполовину. Для начала — получилось. Команда в плей-офф. А дальше — по ситуации.



У БЧ не самые лучшие временя. Вспомните, прежде команда систематически сражалась за четверку. А тут при наихудших раскладах был вариант оказаться 9-м лишним. Благо, решающая сеча с «Гранитом» выдалась более-менее легкой прогулкой (6:0), а «Борисов-900» с прохладцей отнесся к поединку с «Динамо-БНТУ», в котором сыграл вничью.



Остается гадать: выбирали ли себе соперника борисовчане? Скорее нет, чем да. Ведь с ВРЗ у них положительный баланс встреч, а со «Столицей» — нет. Возможно, «Борисов-900» расслабился, помня, что место в плей-офф они зарезервировали заблаговременно. Однако тренер-максималист из Украины Сергей Гупаленко вряд ли бы позволил подобную вольность своим подопечным, среди которых главные скрипки играют его же соотечественники.



Что касается команд из второй восьмерки, то на место в плей-офф долгое время претендовали «Гранит», «УВД-Динамо» и «Форте». У могилевчан забрезжила надежда во втором круге, когда они подписали четверых российских легионеров, которыми уже заинтересовались некоторые топовые клубы. Но многое было упущено в первой половине чемпионата. На 12-м месте с отрывом в 11 очков от 11-й позиции разместилась «Охрана-Динамо». А следом — в 9 очках — «Аматар» и «АК Южный». На вылет — «Динамо-БНТУ» и «ЦКК».



Не в обиду четырем последним командам, но между ними и соперниками, борющимися за плей-офф — пропасть. Вспомним, что годом ранее интрига при определении первой восьмерки умерла за четыре тура до окончания «регулярки». То есть, получается, что для многих команд заключительные туры в напряг. К тому же, последние 4 команды суммарно набрали немногим более очков, нежели ставшая седьмой БЧ — 53 против 47.



Возникает вопрос: не лучше ли со временем перейти к формату в 12 команд (в России сейчас и вовсе 11), сыграть в два круга, а матчи плей-офф, которые интересны зрителю и несут большую интригу, играть до трех побед? В итоге к решающим поединкам клубы подойдут не столь загнанными, и нокаут-раунд можно будет играть не в ритме «майского безумия», а растянуть на апрель-май. В итоге при максимальном раскладе вместо 43 игр финалисты проведут 37 матчей (22 — в регулярном чемпионате и по 5 — в ¼ финала, ½ финала и финале).



При существующей проблеме ротации между лигами можно предложить условный «финал четырех» — два неудачника элиты и два победителя первой лиги. В данном случае команды сами разберутся, кому где играть.



Нынешний плей-офф начнется 13 мая.