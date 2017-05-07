«Дина» во второй раз обыграла «КПРФ» в четвертьфинале ЧР по мини-футболу

Первый матч также закончился победой «Дины» в дополнительное время со счётом 4:3. Счёт в четвертьфинальной серии стал 2:0 в пользу «Дины».

Третий матч пройдёт 10 мая на площадке «КПРФ».

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Второй матч.

«Дина» (Москва) — «КПРФ» (Москва) — 4:1 (2:0).

Голы: Понкратов, 16, Абрамов, 20, Разоренов, 30, Прудников, 34 — Казаков, 40.