Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/mini-football/29672205/
7 мая 2017, 17:26 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

«Дина» во второй раз обыграла «КПРФ» в четвертьфинале ЧР по мини-футболу

Московская «Дина» нанесла поражение «КПРФ» со счётом 4:1 во втором матче четвертьфинальной серии чемпионата России по мини-футболу.

Первый матч также закончился победой «Дины» в дополнительное время со счётом 4:3. Счёт в четвертьфинальной серии стал 2:0 в пользу «Дины».

Третий матч пройдёт 10 мая на площадке «КПРФ».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Плей-офф. Четвертьфинал.

Второй матч.

«Дина» (Москва) — «КПРФ» (Москва) — 4:1 (2:0).

Голы: Понкратов, 16, Абрамов, 20, Разоренов, 30, Прудников, 34 — Казаков, 40.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мини-футбола

Еще 6 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов