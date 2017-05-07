«Дина» во второй раз обыграла «КПРФ» в четвертьфинале ЧР по мини-футболу
Московская «Дина» нанесла поражение «КПРФ» со счётом 4:1 во втором матче четвертьфинальной серии чемпионата России по
мини-футболу.
Первый матч также закончился победой «Дины» в дополнительное время со счётом 4:3. Счёт в четвертьфинальной серии стал 2:0 в пользу «Дины».
Третий матч пройдёт 10 мая на площадке «КПРФ».
Второй матч.
«Дина» (Москва) — «КПРФ» (Москва) — 4:1 (2:0).
Голы: Понкратов, 16, Абрамов, 20, Разоренов, 30, Прудников, 34 — Казаков, 40.
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