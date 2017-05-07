Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/mini-football/29670845/
7 мая 2017, 13:55 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

«Сибиряк» победил «Прогресс» во втором матче ¼ финала ЧР по мини-футболу

«Сибиряк» разгромил «Прогресс» со счётом 5:1 во втором матче четвертьфинальной серии чемпионата России по мини-футболу.

Как и в первой встрече, ещё до перерыва хозяева добились значительного преимущества и после перерыва уверенно довели матч до нужного результата. Таким образом, счёт в серии стал 2−0 в пользу новосибирской команды. Третий матч состоится 10 мая в Глазове.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Плей-офф. Четвертьфинал
Вторые матчи.

«Сибиряк» (Новосибирск) — «Прогресс» (Глазов) — 5:1 (3:0).
Голы: Лео Сантана (13, 29), Кудзиев (22), Иванов (23), Волынюк (46) — Букин (33).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мини-футбола

Еще 5 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов