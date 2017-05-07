«Сибиряк» победил «Прогресс» во втором матче ¼ финала ЧР по мини-футболу

Как и в первой встрече, ещё до перерыва хозяева добились значительного преимущества и после перерыва уверенно довели матч до нужного результата. Таким образом, счёт в серии стал 2−0 в пользу новосибирской команды. Третий матч состоится 10 мая в Глазове.

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Вторые матчи.

«Сибиряк» (Новосибирск) — «Прогресс» (Глазов) — 5:1 (3:0).

Голы: Лео Сантана (13, 29), Кудзиев (22), Иванов (23), Волынюк (46) — Букин (33).