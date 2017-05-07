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https://sport.mail.ru/news/mini-football/29670691/
7 мая 2017, 13:24 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

«Газпром-Югра» повторно обыграл «Тюмень» в серии ¼ финала ЧР по мини-футболу

«Газпром-Югра» одержал победу над «Тюменью» со счётом 2:1 во втором матче четвертьфинальной серии чемпионата России по мини-футболу.

Первый тайм остался за хозяевами площадки, которые отличились дважды и не позволили забить гостям. После перерыва «Тюмень» стала действовать более активно, отквитала один гол, но на большее команды Осинцева не хватило. Таким образом, «Газпром-Югра» удвоил преимущество в серии — 2:0.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Плей-офф. Четвертьфинал
Вторые матчи.

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Тюмень» (Тюмень) — 2:1 (2:0).
Голы: Лысков (17), Катата (24) — Соколов (31).
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