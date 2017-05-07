«Газпром-Югра» повторно обыграл «Тюмень» в серии ¼ финала ЧР по мини-футболу
«Газпром-Югра» одержал победу над «Тюменью» со счётом 2:1 во втором матче четвертьфинальной серии чемпионата России по
мини-футболу.
Первый тайм остался за хозяевами площадки, которые отличились дважды и не позволили забить гостям. После перерыва «Тюмень» стала действовать более активно, отквитала один гол, но на большее команды Осинцева не хватило. Таким образом, «Газпром-Югра» удвоил преимущество в серии — 2:0.
Вторые матчи.
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Тюмень» (Тюмень) — 2:1 (2:0).
Голы: Лысков (17), Катата (24) — Соколов (31).
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