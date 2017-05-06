Женская сборная РФ по мини-футболу разгромила команду Чехии на турнире в Красногорске

Матч, прошедший в субботу в Красногорске, завершился победой российской сборной со счетом 11:1.

В другом матче дня испанки со счетом 7:0 разгромили сборную Ирана.

В воскресенье сборная России сыграет с командой Ирана, а чешки в этот же день встретятся с испанками.