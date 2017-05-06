Женская сборная РФ по мини-футболу разгромила команду Чехии на турнире в Красногорске
МОСКВА, 6 мая —
Р-Спорт. Женская сборная России по мини-футболу разгромила команду Чехии на домашнем турнире, посвященном Дню Победы.
Матч, прошедший в субботу в Красногорске, завершился победой российской сборной со счетом 11:1.
В другом матче дня испанки со счетом 7:0 разгромили сборную Ирана.
В воскресенье сборная России сыграет с командой Ирана, а чешки в этот же день встретятся с испанками.
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