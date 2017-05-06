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6 мая 2017, 22:17 | Футбол: Мини-футбол | Р-Спорт

Женская сборная РФ по мини-футболу разгромила команду Чехии на турнире в Красногорске

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Женская сборная России по мини-футболу разгромила команду Чехии на домашнем турнире, посвященном Дню Победы.

Матч, прошедший в субботу в Красногорске, завершился победой российской сборной со счетом 11:1.

В другом матче дня испанки со счетом 7:0 разгромили сборную Ирана.

В воскресенье сборная России сыграет с командой Ирана, а чешки в этот же день встретятся с испанками.
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