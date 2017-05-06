Ахиллес и черепаха. «Динамо» не смогло догнать «Синару»

Соседи по таблице

В российской мини-футбольной Суперлиге наконец-то пришло время решающих баталий. 6 мая стартовали матчи плей-офф: восемь лучших клубов по итогам регулярного чемпионата вступили в борьбу за титул с четвертьфинальной стадии. Одну из пар сформировали подмосковное «Динамо» и «Синара» из Екатеринбурга, закончившие круговой турнир по соседству — на четвёртом и пятом местах соответственно.

У болельщиков «Динамо» остались приятные воспоминания после матчей плей-офф с «Синарой». В сезоне-2002/03 бело-голубые со счётом 2−1 в полуфинальной серии прошли команду из Екатеринбурга, а спустя несколько дней стали чемпионами России. Восемь лет спустя, в 2011-м, команды встретились уже в финале. «Динамо» победило в трёх матчах подряд, максимально быстро обеспечив себе золотые медали чемпионата. В текущем сезоне команды сыграли между собой трижды, и все встречи получились абсолютно разными. Первый матч завершился со счётом 6:6, во втором победила «Синара» — 5:3, в третьем «Динамо» учинило сопернику форменный разгром — 10:2, поэтому предугадать, как сложится очередной матч, было фактически невозможно.

Два туда — два сюда

Матч начался с гола «Синары» — подопечные Евгения Давлетшина отличились уже во второй атаке. После продолжительной комбинации Константин Агапов прострелил на дальнюю штангу, где мяч подкараулили Денис Аширов. «Динамо» рвануло вперёд, и у Сергеева была возможность буквально через минуту сравнять счёт, но мяч в створ не попал, был хороший шанс и у Ари — со штрафного, а Сучилин попал в перекладину. Екатеринбуржцы под натиском бело-голубых просели, но не сломались, хотя и схлопотали три фола подряд. Но это было не так важно, поскольку на пятой минуте Валерий Дёмин воспользовался ошибкой защитника «Динамо» и забил — 2:0.

Темур Алекберов после второго пропущенного гола взял тайм-аут, поскольку в игру нужно было срочно вносить коррективы. И тренеру удалось донести до игроков свои мысли: уже на шестой минуте Бурков точным ударом в дальний угол сократил отставание до минимального, а в следующей же атаке Нандо с передачи того же Буркова и вовсе его ликвидировал. Казалось, на волне эмоционального подъёма «Динамо» может вырваться вперёд, но этого не произошло, хотя бело-голубые и пошли к чужим воротам. На восьмой минуте стремительная контратака «Синары» три в одного завершилась точным ударом Дёмина головой — 3:2. Пять голов в первые десять минут — настоящее голевое пиршество.

Голевая бомбардировка

В середине первого тайма команды взяли небольшую паузу. «Динамо» больше владело мячом и создавало моменты в позиционных атаках, в то время как «Синара» здорово выглядела в стремительных контрвыпадах. Голевая передышка продолжалась без малого шесть минут: на 14-й минуте встречи «Динамо» после двух мощных ударов Сергеева и одного — Фукина, каждый из которых мог бы завершаться голом, забило едва ли не случайно: Сучилин в прыжке головой перехватил передачу соперника, а Робиньо, получив мяч прямо перед воротами, одним движением отправил его в угол — 3:3.

Однако и на этом голевой запас команд в первом тайме не был исчерпан: на 16-й минуте Герасимов дальним ударом с правого фланга прошил всю оборону «Динамо», включая Густаво. Подопечные Алекберова вновь рванули к чужим воротам, чтобы отыграться, и спустя пару минут и полдюжины неудачных попыток всё-таки преуспели: Александр Фукин наказал соперника за странную несогласованность игроков «Синары» у своих ворот. Но команда из Екатеринбурга тут же вышла вперёд снова — Сорокин замкнул комбинацию на дальней штанге. Далее события развивались ещё стремительнее: «Синара» получила шестой фол, но Сергеев не смог забить вышедшему под удар Калмахелидзе. А через полминуты Агапов наказал «Динамо» за неиспользованный шанс.

Казалось, голевая бомбардировка на этом завершится. Тем более что на 23-й минуте первого тайма Нандо не сумел наказать соперника за седьмой фол: команду вновь выручил Калмахелидзе. Но до перерыва «Динамо» всё-таки забило: комбинацию у ворот команды из Екатеринбурга за полминуты до финальной сирены завершил Ари. Первый тайм, к восторгу нейтральных зрителей, завершился сумасшедшим счётом — 5:6.

«Динамо» в роли Ахиллеса

Георгий Замтарадзе вышел на площадку ещё в концовке первого тайма. Во втором же вратарю «Динамо» удалось один раз выручить свою команду, но когда на 27-й минуте Фахрутдинов после ошибки игроков обороны бело-голубых вышел один на один с Замтарадзе, вратарь подмосковной команды ничего сделать не смог — 5:7. Матч стал напоминать апорию об Ахиллесе и черепахе. Хозяева площадки играли хорошо, мощно действовали в атаке, но никак не могли догнать гостей, действовавших не на столь высоких скоростях, зато реализовывавших практически все свои моменты.

На 29-й минуте встречи бело-голубые снова приблизились к сопернику: Павел Сучилин после подачи Робиньо с угла поля забил 13-й гол в матче. Если бы команды сохранили такую же скорострельность до окончания второго тайма, зрители могли бы стать свидетелями самого результативного матча в истории чемпионатов России. Но после голевого получаса как отрезало — мяч перестал лететь в ворота. «Динамо» отчаянно пыталось сравнять счёт. Особенно активно пытался это сделать Сергеев, пробивали по чужим воротам Ари и Бадретдинов. Но и у «Синары» были шансы отличиться: Герасимов и Шистеров били издали, а Агапов проиграл Замтарадзе в ближнем бою.

Били-били, но так и не забили

В последней десятиминутке основного времени кончились не только голы, но и атакующая, зрелищная игра. Команды к 40-й минуте будто бы вспомнили об обороне и стали более качественно действовать на последних рубежах. «Динамо» не оставляло надежд на спасение, однако шансов забить было всё меньше. Бил по воротам Сергеев, боролся на «пятачке» Вилде, пытался найти партнёров точным пасом Фукин, но Дмитрию Путилову даже практически не приходилось вступать в игру. Лишь один раз он по-настоящему спас команду, отразив мощный удар Фукина.