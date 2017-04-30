Обидчик «Кайрата» забил 7 безответных голов «Спортингу» защитника сборной Казахстана Лео в финале Кубка УЕФА
Лиссабонский «Спортинг», в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Лео, потерпел крупное поражение от испанского «Интера» в финале Кубка УЕФА по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Финальная игра, прошедшая в Алматы, закончилась со счетом 7:0 в пользу испанского клуба. В составе победителей по дублю оформили Рикардинью и Марио Ривильос, еще по разу отличились Гадейя, Лоло и Рафаэль.
Таким образом, «Интер» в четвертый раз в своей истории стал обладателем Кубка УЕФА.
Напомним, на пути в финал испанский клуб переиграл «Кайрат», который ранее в матче за третье место в серии пенальти обыграл российскую «Югру» (3:2). Основное время встречи завершилось со счетом 5:5.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter