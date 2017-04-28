Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/mini-football/29592032/
28 апреля 2017, 23:22 | Футбол: Мини-футбол | Р-Спорт

«Новая генерация» обыграла «Ухту» в заключительном туре ЧР по мини-футболу

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Сыктывкарская «Новая генерация» победила «Ухту» в заключительном туре чемпионата России по мини-футболу.

Встреча 22-го тура, прошедшая в пятницу в Сыктывкаре, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Павел Соколов (12-я минута) и Виктор Прокушев (23-я). У «Ухты» отличился Алексей Зотов (46-я). Оба клуба не смогли пробиться в восьмерку сильнейших и остались за бортом плей-офф.

Результаты других матчей тура 22-го тура, прошедших в пятницу:

«Динамо» (Москва) — «Прогресс» (Глазов) — 1:5,

«Сибиряк» (Новосибирск) — «Синара» (Екатеринбург) — 6:3,

«Тюмень» — «Дина» (Москва) — 4:3.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мини-футбола

«Торпедо-МАМИ» победило в финале женского чемпионата России по мини-футболу

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Футболистки московского «Торпедо-МАМИ» сыграли вничью с пензенской «Лагуной-УОР» во втором матче финала женского чемпионата России по мини-футболу и стали победительницами турнира.
Еще 7 новостей  Все новости
28 апреля

На грани революции: как россиянки изменят фигурное катание в ближайшие годы

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч

15-летняя российская фигуристка с редким генетическим заболеванием