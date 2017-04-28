«Новая генерация» обыграла «Ухту» в заключительном туре ЧР по мини-футболу
МОСКВА, 28 апр —
Р-Спорт. Сыктывкарская «Новая генерация» победила «Ухту» в заключительном туре чемпионата России по мини-футболу.
Встреча 22-го тура, прошедшая в пятницу в Сыктывкаре, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Павел Соколов (12-я минута) и Виктор Прокушев (23-я). У «Ухты» отличился Алексей Зотов (46-я). Оба клуба не смогли пробиться в восьмерку сильнейших и остались за бортом
Результаты других матчей тура 22-го тура, прошедших в пятницу:
«Динамо» (Москва) — «Прогресс» (Глазов) — 1:5,
«Сибиряк» (Новосибирск) — «Синара» (Екатеринбург) — 6:3,
«Тюмень» — «Дина» (Москва) — 4:3.
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