«Торпедо-МАМИ» победило в финале женского чемпионата России по мини-футболу
МОСКВА, 28 апр —
Р-Спорт. Футболистки московского «Торпедо-МАМИ» сыграли вничью с пензенской «Лагуной-УОР» во втором матче финала женского чемпионата России по мини-футболу и стали победительницами турнира.
Встреча, прошедшая в пятницу в подмосковном Комягино, завершилась со счетом 2:2.
«Торпедо-МАМИ» благодаря победе со счетом 6:1 в первой встрече стало победителем чемпионата России.
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