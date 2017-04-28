Рикардиньо: В матче с «Кайратом» был настоящий триллер, который завершился в нашу пользу

«Это был сложнейший матч. «Кайрат» — один из самых сильнейших клубов мира. Поддержка болельщиков придала им силы, но мы провели образцовый матч. Дважды мы были в роли отыгрывающейся команды и показали характер.

Это был настоящий футбольный триллер, который, к счастью, завершился в нашу пользу. Я хочу пожелать удачи «Кайрату». Впереди нас ждет не менее сложный поединок против «Спортинга». Будем готовиться к финалу! — отметил Рикардиньо.

Напомним, «Кайрат» со счетом 2:3 проиграл испанскому клубу «Интер Мовистар» в полуфинальном матче Кубка УЕФА в Алматы. В другом полуфинале Кубка УЕФА португальский «Спортинг» со счетом 2:1 победил российскую «Газпром-Югру».

Завершится турнир 30 апреля. В 16:00 по астанинскому времени начнется матч за бронзовые медали между «Кайратом» и «Газпром-Югрой», а в 19:00 в финале встретятся «Спортинг» и «Интер Мовистар».