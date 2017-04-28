«Кайрат» упустил преимущество и не смог выйти в финал Кубка УЕФА по футзалу в Алматы

Игра, которая проходила сегодня, 28 апреля, завершилась со счетом 3:2 в пользу испанцев. По ходу встречи «Кайрат» дважды выходил вперед, но упустил преимущество.

В составе «Кайрата» на пятой минуте отличился Кабреува, а на 16-й — Игор. У «Интера-Мовистара» дубль оформил Рикардиньо — на 16-й минуте он отправил мяч в ворота с игры, а на 23-й — уже с пенальти. Победный гол испанцев забил капитан Ортис на 39-й минуте.