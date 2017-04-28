За 100 секунд до первого места. Как завершилась «регулярка» Суперлиги

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Четыре места для «Сибиряка»

Регулярный чемпионат российской мини-футбольной Суперлиги завершался четырьмя матчами, три из которых, как и положено в таких случаях, начинались в одно время — в 16:30 по Москве. Два явных аутсайдера — «Новая генерация» и «Ухта» — играли между собой позже, их противостояние никак не влияло на итоговую расстановку в турнирной таблице, а «Газпром-Югра» свой матч начал раньше. Правда, играли югорчане и не в Суперлиге, и не в России: действующий обладатель Кубка УЕФА защищал свой титул в полуфинале турнира со «Спортингом».

Защита получилась неудачной: команда Кака уступила португальцам со счётом — 1:2. Что касается «Динамо» и «Прогресса», которые встречались в Щёлково, их турнирные задачи на матч были минимальными. Бело-голубые никак не могли опуститься ниже своего четвёртого места, а в случае победы могли претендовать на третью строчку. «Прогресс» решил свою главную задачу — попасть в плей-офф — и вообще мог играть совершенно расслабленно. Самая удивительная ситуация была у «Сибиряка», принимавшего на своей площадке «Синару». Новосибирцы по итогам своей игры могли оказаться на любом из первых четырёх мест. Победа давала сибирякам первую или вторую строчку (в зависимости от того, как «Дина» сыграет с «Тюменью»), ничья и поражение — третью или четвёртую (тут влияние имела встреча «Динамо» и «Прогресса»).

Разведка без боя

В общем, ни одна пара плей-офф ещё не была известна, и варианты могли получиться весьма любопытные. «Динамо», к примеру, в первом раунде могло получить себе в соперники «Синару» или «Тюмень», и только Темур Алекберов мог знать, какой вариант предпочтительнее. В любом случае завершать «регулярку» нужно было победой, так что хозяева никуда не спеша приступили к раскачиванию обороны «Прогресса».

В первые минуты это получалось, прямо скажем, не лучшим образом. Гости защищались без особых проблем, а атаковали даже опаснее: Густаво, вернувшийся в состав после продолжительного отсутствия, один раз реально спас свою команду. Первый качественный момент у ворот «Прогресса» возник на 12-й минуте, когда Фукин протащил мяч вдоль штрафной и опасно пробил верхом, но Костромин успел среагировать.

Когда опыт это ещё не всё

Ровно на экваторе тайма счёт был открыт: Катанэ проскочил по левому флангу, опасно пробил, но Густаво выручил. Правда, лишь для того, чтобы набегавший Зыков метров с 12 дослал мяч в сетку — 1:0. Хозяева словно и не заметили этого недоразумения: «Динамо» продолжило играть «на опыте»: медленно, но уверенно. Костромин всё время был в деле, но в основном в деле введения мяча в игру от своих ворот.

В итоге на 20-й минуте классная диагональ Букина завершилась точным ударом Гуляйкина с пары метров под перекладину — 2:0. У хозяев оставалось чуть больше пяти минут, чтобы ещё до перерыва привести ситуацию на табло в более пристойное состояние, но этого оказалось мало. Самым ярким эпизодом в оставшееся время стал очевидный фол на Ари, не зафиксированный арбитрами, и эмоциональная реакция бразильца, оценённая жёлтой карточкой.

Кто в доме хозяин

С первых секунд второго тайма хозяева начали делать то, что и положено: много владеть мячом, прессинговать и постоянно поддавливать соперника. Фукин имел отличный шанс забить, но с первого раза не смог. Зато смог со второго: на исходе 29-й минуты Сучилин поставил блок для Робиньо, тот вырезал передачу на Бадретдинова, а Анатолий в касание выдал мяч ворвавшемуся в штрафную Фукину. Тут уже у Костромина шансов не было — 1:2.

Сразу же добить соперника у бело-голубых не получилась, а затем игра вообще выравнялась. Правда, ненадолго: «Динамо» с появлением Робиньо и Сергеева, не выходивших в первом тайме, играло откровенно лучше «Прогресса». Моменты у ворот Костромина начали возникать один за другим, пару раз подмосковные футболисты элементарно простили соперника. Счёт, однако, продолжал оставаться прежним.

Это какая-то «Дина»…

На 43-й минуте хозяева упустили очередной шанс: Сирило был сбит буквально в полуметре от штрафной, но розыгрыш стандарта у «Динамо» опасным не получился. В заключительную пятиминутку игры мяч практически не покидал половины площадки «Прогресса». За три минуты до сирены Алекберов взял тайм-аут и выпустил Сергеева в майке вратаря-гонялы, но это привело лишь к потере Нандо и голу Букина в пустые динамовские ворота — 3:1. Спустя полминуты ошибся Сергеев, и Катанэ немедленно наказал его — 4:1, а через 20 секунд пятый мяч забил Букин. Причём не в пустые, а защищаемые Георгием Замтарадзе — 5:1.

Что-то подобное случилось с «Динамо» и в матче с «Диной», и в причинах Темуру Алекберову ещё предстоит разбираться. Пока же его команду в первом раунде плей-офф ждёт «Синара», и первый матч состоится в Щёлково 6 мая. «Дина» в Тюмени всего за 100 секунд до завершения матча ещё была «регулярным» чемпионом, но затем пропустила два гола и осталась на втором месте. Ну, а первым стал «Сибиряк», победивший дома «Синару».

Таким образом, в четвертьфиналах «Сибиряк» сыграет с «Прогрессом», «Дина» — с КПРФ, «Газпром-Югра» — с «Тюменью», а «Динамо» — с «Синарой».