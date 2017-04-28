За 100 секунд до первого места. Как завершилась «регулярка» Суперлиги
Регулярный чемпионат России по
мини-футболу завершён, его победитель определился в последнюю минуту. Плей-офф начинается 6 мая.
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Четыре места для «Сибиряка»
Регулярный чемпионат российской
Защита получилась неудачной: команда Кака уступила португальцам со счётом — 1:2. Что касается «Динамо» и «Прогресса», которые встречались в Щёлково, их турнирные задачи на матч были минимальными.
Разведка без боя
В общем, ни одна пара
В первые минуты это получалось, прямо скажем, не лучшим образом. Гости защищались без особых проблем, а атаковали даже опаснее: Густаво, вернувшийся в состав после продолжительного отсутствия, один раз реально спас свою команду. Первый качественный момент у ворот «Прогресса» возник на 12-й минуте, когда Фукин протащил мяч вдоль штрафной и опасно пробил верхом, но Костромин успел среагировать.
Когда опыт это ещё не всё
Ровно на экваторе тайма счёт был открыт: Катанэ проскочил по левому флангу, опасно пробил, но Густаво выручил. Правда, лишь для того, чтобы набегавший Зыков метров с 12 дослал мяч в сетку — 1:0. Хозяева словно и не заметили этого недоразумения: «Динамо» продолжило играть «на опыте»: медленно, но уверенно. Костромин всё время был в деле, но в основном в деле введения мяча в игру от своих ворот.
В итоге на 20-й минуте классная диагональ Букина завершилась точным ударом Гуляйкина с пары метров под перекладину — 2:0. У хозяев оставалось чуть больше пяти минут, чтобы ещё до перерыва привести ситуацию на табло в более пристойное состояние, но этого оказалось мало. Самым ярким эпизодом в оставшееся время стал очевидный фол на Ари, не зафиксированный арбитрами, и эмоциональная реакция бразильца, оценённая жёлтой карточкой.
Кто в доме хозяин
С первых секунд второго тайма хозяева начали делать то, что и положено: много владеть мячом, прессинговать и постоянно поддавливать соперника. Фукин имел отличный шанс забить, но с первого раза не смог. Зато смог со второго: на исходе 29-й минуты Сучилин поставил блок для Робиньо, тот вырезал передачу на Бадретдинова, а Анатолий в касание выдал мяч ворвавшемуся в штрафную Фукину. Тут уже у Костромина шансов не было — 1:2.
Сразу же добить соперника у
Это
На 43-й минуте хозяева упустили очередной шанс: Сирило был сбит буквально в полуметре от штрафной, но розыгрыш стандарта у «Динамо» опасным не получился. В заключительную пятиминутку игры мяч практически не покидал половины площадки «Прогресса». За три минуты до сирены Алекберов взял
Таким образом, в четвертьфиналах «Сибиряк» сыграет с «Прогрессом», «Дина» — с КПРФ, «Газпром-Югра» — с «Тюменью», а «Динамо» — с «Синарой».
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