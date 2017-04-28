«Газпром-Югра» начинает защиту титула чемпиона Европы по мини-футболу

В полуфинальном матче «Газпром-Югра» встретится с португальским «Спортингом» из Лиссабона, вторую пару составили местный «Кайрат» и самый титулованный клуб Европы — испанский «Интер». Фаворитом предстоящего турнира считается казахстанский клуб, который стал чемпионом Европы в 2015 году, однако год назад проиграл в отборочном раунде «Газпрому-Югре».

Полуфинал с участием «Газпрома-Югры» начнется в 15:00 мск, «Кайрат» и «Интер» сыграют в 17:30. Решающие встречи турнира состоятся в воскресенье — матч за третье место запланирован на 14:00 мск, финал — 16:30. Все матчи пройдут на «Алматы-Арене» в крупнейшем городе Казахстана.

Титул в дебютном еврокубковом сезоне

Год назад «Газпром-Югра» в своем дебютном Кубке УЕФА в полуфинале не без труда обыграл португальскую «Бенфику» в серии пенальти, а в финале взял верх над хозяевами из «Интера» (4:3), который представляет город Торрехон-де- Ардос, расположенный в 30 км от Гвадалахары недалеко от испанской столицы.

Сибиряки начали готовиться к турниру в Казахстане две недели назад, когда с триумфального отборочного турнира чемпионата Европы-2018 в Турции вернулись представляющие «Газпром-Югру» футболисты сборной России — Владислав Шаяхметов, Данил Давыдов, Дмитрий Лысков, Эдер Лима, Андрей Афанасьев и Иван Шишкала.

В нынешнем Кубке УЕФА было сыграно три отборочных раунда, причем клубы с наибольшим рейтингом участвовали лишь в одном. В числе «сеяных» попали чемпион Европы «Газпром-Югра», а также «Кайрат», «Интер» и чемпион России — московское «Динамо». «Спортингу» пришлось начинать со второй отборочной стадии, однако в решающем отборочном турнире, прошедшем в ноябре прошлого года в пригороде Лиссабона Одивелаше, «Спортинг» благодаря лучшей разности мячей опередил «Динамо» (очная встреча завершилась вничью — 3:3).

«Газпром-Югра» принял участие в турнире в хорватском Загребе, победив местный «Национал», азербайджанский «Араз» и германский «Гамбург». Югорская команда в прошлом сезоне уступила чемпионский титул в России динамовцам, однако в нынешнем чемпионате страны подопечные бразильского специалиста Кака уже гарантировали себе выход в плей-офф, в регулярном сезоне уступая «Дине» лишь по дополнительным показателям.

Кубок УЕФА по мини-футболу разыгрывается с 2001 года, чаще других трофей выигрывал испанский «Интер» (ранее носивший название «Бумеранг Интервью») — три раза. В третий раз может стать чемпионом казахстанский «Кайрат», по два титула также у испанских «Барселоны» и «Кастельона».

Первым российским обладателем Кубка УЕФА в 2007 году стало московское «Динамо», на следующий сезон этот успех повторил «ВИЗ-Синара» из Екатеринбурга. В 2009 году уральцы в финале уступили титул «Интеру», а «Динамо» проигрывало решающие матчи трижды подряд в 2012—2014 гг.