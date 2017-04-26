«Прогресс» впервые в плей-офф!

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Будем считать, что ничья возглавлявшей таблицу «Газпром-Югры» с КПРФ вызвана желанием сберечь силы югорчанами перед финалом четырех Кубка УЕФА. Хотя у главного тренера бывшего лидера чемпионата — другие мысли.

— Мы не заслужили даже ничьей, должны были проиграть, — считает Кака. — Не хотелось уезжать на Кубок УЕФА с таким результатом, но так получилось. А значит, есть какие-то причины. Если они в том, что мы уже думаем о Кубке УЕФА, тогда мы должны показать на этом турнире, что не зря потеряли очки в борьбе за первое место в чемпионате России. Результат не тот, что мы хотели, но соперник приложил больше сил, чем мы.

У наставника коммунистов кардинально противоположное мнение по поводу исхода матча.

— Не думаю, что «Газпром-Югра» должен был проиграть, — считает Вадим Яшин. — Наоборот, уступить должны были мы, причем с треском, если судить по тому, как начали матч: не справились со «столбами», были менее агрессивны, чем соперник. Но после счета 0:2 мы взяли тайм-аут, немножко успокоились, и получилось отодвинуть игру от своих ворот, пошли моменты. Наверное, и «Газпром» сбросил давление, может быть, потерял концентрацию. Игра выравнялась, и во втором тайме у нас действительно были моменты, чтобы вытащить встречу, что и получилось.

Глазовский «Прогресс», победив «Синару», впервые обеспечил себе выход в плей-офф, с чем мы и поздравляем клуб и его президента Игоря Царева.

Одно то, что недавний аутсайдер побеждает один из самых титулованных российских клубов, говорит о многом. И прошедший матч складывался для глазовцев очень непросто. Уступая 1:4 к 39-й минуте, «Синара» выпустила пятого полевого игрока, но хозяева площадки проявили выдержку, хладнокровие и незаурядное мастерство, отвечая на голы соперника точными попаданиями по его пустым воротам.

— Хочу поздравить и поблагодарить всех наших горячо любимых болельщиков за то, что они пришли нас поддержать, — начал свое выступление на пресс-конференции главный тренер «Прогресса», а в недавнем прошлом и «Синары» Игорь Путилов. — Мы показали все, на что способны. На площадке было горячо, жарко. Поведя в счете, мы подсознательно понимали, что нас устраивает ничья, но задача была победить!

Задачу «Прогрессу» облегчил «Норильский никель», днем раньше крупно уступивший на своей площадке «Тюмени».

— Мы играли на победу, — рассказывал о намерениях своей команды главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов. — При счете 1:3 у нас не оставалось варианта, как включать все резервы. Определяющий исполнитель нашей команды Канивец пропускал игру из-за повреждения, а во время матча травмировался и Кузенок. Но мы провели довольно хороший отрезок, позволивший сравнять счет — 3:3. Четвертый гол — что-то непонятное. Мяч будто затянуло в наши ворота, и он стал ключевым моментом. После пятого надо было рисковать, а силы оказались на исходе. Пытались спасти встречу до последней секунды, ребята старались, но не получилось.

Главный тренер «Ухты» Юрий Руднев, как ни странно, остался доволен своей командой, несмотря на внушительное поражение от «Динамо» — 3:8.