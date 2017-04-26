«Прогресс» впервые в плей-офф!
Относительно спокойный тур тем не менее ознаменовался сменой лидера.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Будем считать, что ничья возглавлявшей таблицу «Газпром-Югры» с КПРФ вызвана желанием сберечь силы югорчанами перед финалом четырех Кубка УЕФА. Хотя у главного тренера бывшего лидера чемпионата — другие мысли.
— Мы не заслужили даже ничьей, должны были проиграть, — считает Кака. — Не хотелось уезжать на Кубок УЕФА с таким результатом, но так получилось. А значит, есть
У наставника коммунистов кардинально противоположное мнение по поводу исхода матча.
— Не думаю, что «Газпром-Югра» должен был проиграть, — считает Вадим Яшин. — Наоборот, уступить должны были мы, причем с треском, если судить по тому, как начали матч: не справились со «столбами», были менее агрессивны, чем соперник. Но после счета 0:2 мы взяли
Глазовский «Прогресс», победив «Синару», впервые обеспечил себе выход в
Одно то, что недавний аутсайдер побеждает один из самых титулованных российских клубов, говорит о многом. И прошедший матч складывался для глазовцев очень непросто. Уступая 1:4 к 39-й минуте, «Синара» выпустила пятого полевого игрока, но хозяева площадки проявили выдержку, хладнокровие и незаурядное мастерство, отвечая на голы соперника точными попаданиями по его пустым воротам.
— Хочу поздравить и поблагодарить всех наших горячо любимых болельщиков за то, что они пришли нас поддержать, — начал свое выступление на
Задачу «Прогрессу» облегчил «Норильский никель», днем раньше крупно уступивший на своей площадке «Тюмени».
— Мы играли на победу, — рассказывал о намерениях своей команды главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов. — При счете 1:3 у нас не оставалось варианта, как включать все резервы. Определяющий исполнитель нашей команды Канивец пропускал игру
Главный тренер «Ухты» Юрий Руднев, как ни странно, остался доволен своей командой, несмотря на внушительное поражение от «Динамо» — 3:8.
— Мы хотели показать игру, соответствующую чемпиону, — сообщил он. — По заряженности и нацеленности на победу. И в этом плане, как мне кажется, было все неплохо. Понятно, что соперник готовится к
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