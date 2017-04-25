Аршавин признался, что в детстве ему нравилось играть в футзал

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«В этой игре мало пространства и нужно очень много действовать один в один. Это требует хорошей обводки, техники и умения быстро работать с мячом. Всё происходит в доли секунды на небольшом участке площадки.

Я вырос в школе «Смена», и на многие холодные месяцы два деревянных зала становились нашим родным домом. У нас проходили турниры по футзалу, и мне всегда нравилось в них участвовать. Там больше голов и больше возможностей обыграть.