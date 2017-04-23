«Динамо» разгромило «Ухту» в матче 21-го тура чемпионата России по мини-футболу
МОСКВА, 23 апр —
Р-Спорт. Подмосковное «Динамо» одержало крупную победу над «Ухтой» в матче 21-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Ухте, завершилась со счетом 8:3 в пользу «бело-голубых», в составе которых
В других матчах 21-го тура, прошедших в воскресенье, московский КПРФ и югорский «Газпром-Югра» в Климовске сыграли вничью со счетом 2:2, а «Тюмень» на выезде разгромила «Норильский никель» — 10:4.
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