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23 апреля 2017, 23:45 | Футбол: Мини-футбол | Р-Спорт

«Динамо» разгромило «Ухту» в матче 21-го тура чемпионата России по мини-футболу

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Подмосковное «Динамо» одержало крупную победу над «Ухтой» в матче 21-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Ухте, завершилась со счетом 8:3 в пользу «бело-голубых», в составе которых хет-трик оформил Сергей Сергеев, а Нандо и Павел Сучилин сделали по дублю.

В других матчах 21-го тура, прошедших в воскресенье, московский КПРФ и югорский «Газпром-Югра» в Климовске сыграли вничью со счетом 2:2, а «Тюмень» на выезде разгромила «Норильский никель» — 10:4.
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