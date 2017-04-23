«Динамо» разгромило «Ухту» в матче 21-го тура чемпионата России по мини-футболу

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Ухте, завершилась со счетом 8:3 в пользу «бело-голубых», в составе которых хет-трик оформил Сергей Сергеев, а Нандо и Павел Сучилин сделали по дублю.

В других матчах 21-го тура, прошедших в воскресенье, московский КПРФ и югорский «Газпром-Югра» в Климовске сыграли вничью со счетом 2:2, а «Тюмень» на выезде разгромила «Норильский никель» — 10:4.