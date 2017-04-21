«Дина» подзарядилась от «Динамо»

Отсутствие в составе бело-голубых сразу пяти значимых игроков — Вилде, Фернандиньо, Нандо, Переверзева и Бадретдинова по сравнению с потерями «Дины» (Прудников, Ниязов) выглядело катастрофой. Но вдохновленное уверенной игрой своего вратаря Замтарадзе «Динамо» в середине матча добилось заметного игрового перевеса, который в день рождения этого спортивного общества, как нельзя лучше, нашел свое отражение в итоговом счете — 5:3.

— Нас по составу было немного, и каждый старался отрабатывать, но не хватало остроты — те футболисты, что играли, обычно не принимают участия в атаке, — комментировал матч главный тренер бело-голубых Темур Алекберов. — Сложно было вскрывать оборону соперника. Мы постоянно отыгрывались. Огромное спасибо парням за терпение, выдержку, характер, за то, что переломили игру и довели ее до победы. Очень важно подойти к плей-офф морально сильными.

— Результат соответствует игре, — признал наставник «Дины» Бесик Зоидзе. — Наша команда не вышла на эмоциональный уровень, который нужно иметь с таким соперником. Только когда у тебя горят глаза, и ты действительно хочешь победить, проявляется мастерство. Сейчас нельзя терять игру, нельзя терять то, от чего надо отталкиваться, если мы стремимся чего-то достичь. Если не находить силы и эмоции, это может негативно сказаться во время плей-офф.

Надежды Зоидзе не оказались беспочвенными. Его подопечные словно подзарядились от «Динамо», перехватили у него эмоциональный заряд, хотя вышли на паркет без Эскердиньи, которого многие считают чуть ли не половиной команды, и основного вратаря Иваняка. И хотя долгое время перевес «Дины» в счете был минимальным, с каждой минутой становилось все более очевидным, что «Динамо» держит удар из последних сил. И за десять минут до конца матча ситуация взорвалась, да так, что замена вратаря пятым полевым игроком не только не помогла динамовцам, но и усугубила их поражение, приведя к крупному — 2:7.

— Какой бы мастеровитой ни была команда, только если она настроится, есть шанс, — рассуждал после матча Зоидзе. — Не могу сказать, что соперник не давил. Просто мы терпели в ключевые моменты, например, играя втроем против четверых. Игра соответствовала сегодняшнему уровню команд, и счет все-таки обманчив. Все шло мяч в мяч и могло по-другому сложиться.

— Счет о многом говорит, — не согласился с коллегой Алекберов. — Когда трудно, есть два варианта: либо ты останавливаешься, либо, скрежеща зубами, идешь дальше. Желания у соперника было больше, отсюда и результат. Значит, мы этот результат заслужили. Было видно, что одна команда готова умереть, другая старается, но сверхусилия уже не готова приложить. Соперник был быстрее, мобильнее. Понятно, что «Дина» гораздо моложе нашей команды и восстанавливается быстрее, и скамейка длиннее. Но это все мало имеет значения. Соперники были готовы отдать для победы гораздо больше.