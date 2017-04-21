«Дина» подзарядилась от «Динамо»
Гвоздем программы тура стало повторение недавнего финала Кубка России «Динамо» — «Дина». Однако два самых титулованных российских клуба вряд ли полностью оправдали возлагавшиеся на них ожидания. В первую очередь потому, что не смогли выставить на матчи все лучшие силы.
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Видимо, что-то случилось...
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Отсутствие в составе
— Нас по составу было немного, и каждый старался отрабатывать, но не хватало остроты — те футболисты, что играли, обычно не принимают участия в атаке, — комментировал матч главный тренер
— Результат соответствует игре, — признал наставник «Дины» Бесик Зоидзе. — Наша команда не вышла на эмоциональный уровень, который нужно иметь с таким соперником. Только когда у тебя горят глаза, и ты действительно хочешь победить, проявляется мастерство. Сейчас нельзя терять игру, нельзя терять то, от чего надо отталкиваться, если мы стремимся
Надежды Зоидзе не оказались беспочвенными. Его подопечные словно подзарядились от «Динамо», перехватили у него эмоциональный заряд, хотя вышли на паркет без Эскердиньи, которого многие считают чуть ли не половиной команды, и основного вратаря Иваняка. И хотя долгое время перевес «Дины» в счете был минимальным, с каждой минутой становилось все более очевидным, что «Динамо» держит удар из последних сил. И за десять минут до конца матча ситуация взорвалась, да так, что замена вратаря пятым полевым игроком не только не помогла динамовцам, но и усугубила их поражение, приведя к крупному — 2:7.
— Какой бы мастеровитой ни была команда, только если она настроится, есть шанс, — рассуждал после матча Зоидзе. — Не могу сказать, что соперник не давил. Просто мы терпели в ключевые моменты, например, играя втроем против четверых. Игра соответствовала сегодняшнему уровню команд, и счет
— Счет о многом говорит, — не согласился с коллегой Алекберов. — Когда трудно, есть два варианта: либо ты останавливаешься, либо, скрежеща зубами, идешь дальше. Желания у соперника было больше, отсюда и результат. Значит, мы этот результат заслужили. Было видно, что одна команда готова умереть, другая старается, но сверхусилия уже не готова приложить. Соперник был быстрее, мобильнее. Понятно, что «Дина» гораздо моложе нашей команды и восстанавливается быстрее, и скамейка длиннее. Но это все мало имеет значения. Соперники были готовы отдать для победы гораздо больше.
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