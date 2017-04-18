«Лидсельмаш» и оршанский «Витэн» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси по мини-футболу

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Встреча в Лиде проходила с некоторым преимуществом хозяев, но долгое время счет не был открыт. Развязка наступила на последней минуте напряженного поединка — сначала отличился один из лидеров «Витэна» Андрей Черниенко, но сразу же голом ответил грузинский легионер лидчан Арчил Себискверадзе — 1:1.

Лидер турнира минская «Столица» обыграла в гостях АК «Южный» со счетом 3:1. Остальные фавориты также добились побед: столичный МАПИД разгромил на своей арене гостей из гомельского клуба «БЧ» — 8:0, гомельский ВРЗ у себя дома был сильнее минского «Динамо-БНТУ» — 8:2, столичный «Дорожник» взял верх над гродненским «УВД-Динамо» — 4:2.

Положение в группе лидеров после 25 туров: «Столица» — 61 очко (разница мячей — 102−41), ВРЗ — 58 (108−49), «Лидсельмаш» — 55 (106−46), «Дорожник» — 51 (91−53), МАПИД — 51 (91−47).

Список бомбардиров возглавляет Евгений Клочко из ВРЗ, забивший 27 мячей.

Центральным матчем следующего тура станет поединок «Столицы» и «Лидсельмаша», который состоится 21 апреля в минском дворце спорта «Уручье».