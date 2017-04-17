Короли Испании

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«Интер» исторически является одним из старейших клубов Европы и, безусловно, самым титулованным в компании нынешних участников Финала четырех.

«Интер» (Испания)

Досье.

Основан: 1977.

Президент: Хосе Мануэль Саорин.

Стадион: «Пабеллон Каха Мадрид».

Достижения:

Чемпионат Испании: 1979−80, 1980−81, 1981−82, 1983−84, 1984−85, 1985−86, 1986−87,1987−88, 1988−89, 1989−90, 1990−91, 1995−96, 2001−02, 2002−03, 2003−04, 2004−05, 2007−08, 2013−14, 2014−15, 2015−16.

Кубок Испании: 1984, 1986, 1988, 1990, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2009, 2014, 2016, 2017.

Суперкубок Испании: 1990, 1991, 1996, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2015.

Кубок УЕФА: 2003/04, 2005/06, 2008/09.

Кубок обладателей кубков: 2007−08.

Межконтинентальный кубок: 2005, 2006, 2007, 2008, 2011.

Состав

С точки зрения имен, «Интер» обладает великолепным сочетанием, хотя, безусловно, главной звездой клуба является Рикардиньо. Португалец проводит очередной блестящий сезон и ведет свою команду к новым титулам. И если в музее «Интера» уже три Кубка УЕФА, то в коллекции Рикардинью пока всего один такой трофей, поэтому его мотивация будет как никогда высокой.

Помимо Рикардиньо, в «Интере» есть целая россыпь сильнейших испанских игроков, включая капитана Карлоса Ортиса, Полу и Марио Ривильоса. К слову, Ортис, являющийся четырехкратным чемпионом Европы, проводит за «Интер» уже девятый сезон и недавно продлил контракт с клубом до лета 2018 года.

Весьма внушителен и бразильский десант «Интера»: бывший игрок «Кайрата» Умберто, два первоклассных нападающих Таффи и Даниэль Ширайши, а также новичок Гадейя (в 2015 году он занял третье место в голосовании за лучшего игрока мира).

Среди молодых талантов клуба выделяются два нападающих — Давид Пасос и Борха, в элитном раунде эти парни отлично себя проявили, каждый забил по два гола в трех матчах.

Тренер

Хесус Веласко — опытнейший испанский специалист, хотя как тренер он состоялся скорее не на родине, а в Италии. Именно там Хесус предоставили первый шанс поработать с клубом из высшего дивизиона (и он сразу же сделал «Торино» чемпионом страны), а позже стать наставником именитого «Лупаренсе». Веласко возглавлял эту команду четыре года и привел ко всевозможным внутренним титулам. Лишь в 2009 году испанец покинул Италию и вернулся домой. Сначала он три года поработал в «Каха Сеговии», а в 2012 году пошел на повышение, возглавив «Интер». Вместе с «Интером» Веласко наконец-то прервал гегемонию «Барселоны» и начал свое победное шествие.

За это время «Интер» трижды выиграл чемпионат Испании, еще столько же Кубок страны и во второй раз подряд вышел в Финал четырех Кубка УЕФА! А сам Веласко дважды был признан лучшим клубным тренером мира (2014, 2015).

Выступление в текущем сезоне

«Интер» отлично прошел зимнюю часть чемпионата, одержав четырнадцать побед подряд, попутно завоевав Кубок Испании (в драматичном финале мадридцы одолели непримиримого соперника — «Эль-Посо»). Победная серия клуба началась после поражения от «Барселоны» и закончилась тоже в противостоянии с каталонцами. «Интер» дважды уступил «Барсе» в регулярке и теперь отстает от сине-гранатовых на один балл, поскольку перед перерывом на матчи сборных команда Хесуса Веласко проиграла еще и «Хаэну» в домашних стенах. До плей-офф в Примере «Интеру» остается провести две игры, а также сыграть в самом важном турнире сезона — Финале четырех Кубка УЕФА.

Выступление в Кубке УЕФА

«Интер» — на данный момент единственный трехкратный победитель Кубка УЕФА. При этом два из трех титулов испанцы брали еще при старом формате турнира. После реформации Кубка УЕФА «Интер» сразу же вышел в финал, где уступил российскому «Динамо». С тех пор испанская команда трижды доходила до финала, выиграв его в 2009-м, но уступив годом позже «Бенфике», а в прошлом сезоне — «Югре».

Стоит отметить, что «Интер» дважды встречался с «Кайратом» в рамках главного европейского турнира. В обоих случаях алматинцы терпели болезненные поражения. Так, в сезоне 2005/06 в рамках второго отборочного раунда «Кайрат» проиграл «Бумеранг Интервью» (именно так тогда назывался испанский клуб) со счетом 3:5. Несмотря на это, алматинцы все равно вышли в полуфинал со второго места в группе.

А вот встреча в розыгрыше 2009/10 получилась неудачной со всех сторон, «Интер» забил пять безответных мячей в ворота «Кайрата» и не пустил казахстанский клуб в финал.

В элитном раунде нынешнего сезона мадридцы с легкостью справились с чешским «Хрудимом», сербским «Экономацом» и словенским «Брезье» и вышли в Финал четырех с разницей мячей — 13:2.

Дословно

Хосе Карлос Дельгадо, генеральный директор «Интера»:

— Мы встретимся с очень сильной командой, они долго шли к этому титулу. В прошлом году мы были в финале, где «Югра» хорошо сыграла. Будем биться до последней минуты.

Рикардиньо, игрок «Интера»:

— Будет невероятно сложно, но это потрясающий турнир. Все три наших соперника играют в разных стилях: одни действуют с вратарем-плеймейкером (голкипер «Кайрата» — Игита), другие строят атаки в основном через «столба» («Газпром-Югра»), а третьи («Спортинг») — делают ставку на многочисленных иностранцев.

Считаю, что прошлогодний финал против «Югры» был равным, но нам не хватило удачи, которая в таких матчах очень важна. «Югра» билась отлично, продемонстрировала все свои козыри. У нас же три ведущих футболиста были травмированы, они играли на 50% своих возможностей. Впрочем, это нас не оправдывает. Мы выступали перед своими болельщиками, отдали борьбе все силы, но… Надо поздравить «Югру», она прекрасно сделала свое дело.

Предстоящий турнир в качестве реванша не рассматриваю. Нужно играть с ясной головой, сражаться и прогрессировать, пока мы не на пике формы.