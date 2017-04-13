Планы ФФК по спасению футзала. Популизм или действенные меры?

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12 апреля 2016 года в Алматы состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации футбола Казахстана, на котором было утверждено требование, согласно которому клуб-участник чемпионата обязан иметь в своей структуре одну футзальную команду и одну команду по женскому футболу. Данное положение на 2017 год должно было носить рекомендательный характер, а с 2018 года приобрести характер обязательного требования, передает корреспондент Vesti.kz.

Но с того момента сменился президент Федерации футбола Казахстана. Место Ерлана Кожагапанова занял Сеильда Байшаков. Поэтому неизвестно, будет ли это постановление полностью реализовано в следующем сезоне. Во всяком случае, мы отправили запрос в ФФК по этому вопросу. Посмотрим, что ответят функционеры.

Если ситуация с женским футболом немного щепетильная, то футзал более популярен в стране. По крайней мере, он не был чуждым для нынешнего президента ФФК. Когда-то он этот вид спорта курировал, занимая аналогичный пост в Ассоциации мини-футбола Казахстана. Так что не исключено, что Сеильда Байшаков продолжит линию предшественника. Однако с возможной реализацией данного проекта не факт, что нынешнее положение дел в отечественном футзальном хозяйстве сдвинется с места.

Ведь в этом случае клубы премьер-лиги начнут формировать футзальные команды молодыми игроками из групп подготовки или дублирующих составов, а у их руля окажутся не футзальные специалисты, а какие-нибудь футбольные тренеры с периферии. То есть выиграем количественно, а не качественно. В этой связи нет смысла создавать неконкурентоспособные коллективы вроде «Тайпака», «Ушкын-Искры» и так далее, так как получится, что девять-десять команд из 12 будут получать кучу голов от «Кайрата».

Целесообразно было бы с финансированием помочь «Тулпару». Все-таки за последние годы карагандинцы стали кузницами кадров. Воспитанники клуба по сей день активно привлекаются в национальную сборную. Тулпаровцы могли бы снова стать достойной оппозицией для «Кайрата».

Также стоило бы возродить футзал в Актау. Там очень хороший городской чемпионат, но своего представительства в высшей лиге не имеет, поскольку не желает заявляться в профессиональную лигу из-за засилья легионеров. Если бы лимит на иностранцев был бы разумным, Актау и многие другие регионы всерьез задумались бы о возвращении в казахстанскую элиту.

Помнится, ранее команды имели право заявлять на сезон не более двух легионеров. И ничего, чемпионат был более чем привлекательным. Интересные «зарубы» выдавали «Аксауыт», «Алиби», «Кайрат», собиравшие полные залы. А с натурализацией бразильцев и более гибкого лимита на легионеров многие команды в скором времени осознали, что тягаться с «Кайратом» бессмысленно и сошли с дистанции.

Как результат, городские чемпионаты по своей зрелищности и конкурентоспособности превзошли уровень профессиональной футзальной лиги.

Мини-футбол еще можно реанимировать, если им будет управлять волевой человек, душой переживающий за его развитие. Причем он должен трудиться в интересах всех клубов, а также сборной и, конечно же, тесно контактировать с ФФК.

В свое время различные пути выхода из тупиковой ситуации предлагал Амиржан Муканов. Но его не услышали спортивные чиновники. Сейчас экс-наставник «Тулпара» и сборной Казахстана поднимает мини-футбол в Кыргызстане. И надо сказать, преуспел в своем начинании.

Несмотря на это, в стране есть люди, способные поделиться своим опытом или взглядами на текущее состояние мини. Это Николай Иванов, Анатолий Смотрицкий, Касымжан Мадиев. Необходимо лишь всем собраться и решить, в каком направлении дальше двигаться. Инициатива должна исходить от Федерации футбола Казахстана и Ассоциации футзала Казахстана. Все-таки

это уполномоченные органы, имеющие свои рычаги и отвечающие за развитие своих видов спорта в стране.

Отметим, что в нынешнем чемпионате Казахстана по футзалу участвовали пять команд — «Кайрат», «Аят», «Актобе», «Жетысу», «СДЮШОР № 7». Золотые медали завоевали кайратовцы, которые на 14 очков опередили занявшего второе место рудненский «Аят». «Бронза» досталась «Актобе».

При этом сборная Казахстана по футзалу завоевала путевку в финальную часть чемпионата Европы, который пройдет с 30 января по 10 февраля 2018 года на «Арена Стожице» в Любляне. В группе F отборочного цикла подопечные Жозе Алесию обыграли Македонию 3:0, Данию 5:0 и Чехию 3:0.