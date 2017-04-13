Планы ФФК по спасению футзала. Популизм или действенные меры?
Сборная завоевала путевку на Евро-2018, несмотря на низкий уровень казахстанского чемпионата.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
12 апреля 2016 года в Алматы состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации футбола Казахстана, на котором было утверждено требование, согласно которому
Но с того момента сменился президент Федерации футбола Казахстана. Место Ерлана Кожагапанова занял Сеильда Байшаков. Поэтому неизвестно, будет ли это постановление полностью реализовано в следующем сезоне. Во всяком случае, мы отправили запрос в ФФК по этому вопросу. Посмотрим, что ответят функционеры.
Если ситуация с женским футболом немного щепетильная, то футзал более популярен в стране. По крайней мере, он не был чуждым для нынешнего президента ФФК.
Ведь в этом случае клубы
Целесообразно было бы с финансированием помочь «Тулпару».
Также стоило бы возродить футзал в Актау. Там очень хороший городской чемпионат, но своего представительства в высшей лиге не имеет, поскольку не желает заявляться в профессиональную лигу
Помнится, ранее команды имели право заявлять на сезон не более двух легионеров. И ничего, чемпионат был более чем привлекательным. Интересные «зарубы» выдавали «Аксауыт», «Алиби», «Кайрат», собиравшие полные залы. А с натурализацией бразильцев и более гибкого лимита на легионеров многие команды в скором времени осознали, что тягаться с «Кайратом» бессмысленно и сошли с дистанции.
Как результат, городские чемпионаты по своей зрелищности и конкурентоспособности превзошли уровень профессиональной футзальной лиги.
В свое время различные пути выхода из тупиковой ситуации предлагал Амиржан Муканов. Но его не услышали спортивные чиновники. Сейчас
Несмотря на это, в стране есть люди, способные поделиться своим опытом или взглядами на текущее состояние мини. Это Николай Иванов, Анатолий Смотрицкий, Касымжан Мадиев. Необходимо лишь всем собраться и решить, в каком направлении дальше двигаться. Инициатива должна исходить от Федерации футбола Казахстана и Ассоциации футзала Казахстана. Все-таки
это уполномоченные органы, имеющие свои рычаги и отвечающие за развитие своих видов спорта в стране.
Отметим, что в нынешнем чемпионате Казахстана по футзалу участвовали пять команд — «Кайрат», «Аят», «Актобе», «Жетысу», «СДЮШОР № 7». Золотые медали завоевали кайратовцы, которые на 14 очков опередили занявшего второе место рудненский «Аят». «Бронза» досталась «Актобе».
При этом сборная Казахстана по футзалу завоевала путевку в финальную часть чемпионата Европы, который пройдет с 30 января по 10 февраля 2018 года на «Арена Стожице» в Любляне. В группе F отборочного цикла подопечные Жозе Алесию обыграли Македонию 3:0, Данию 5:0 и Чехию 3:0.
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