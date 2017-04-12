Стали известны восемь команд-участниц Евро-2018 по футзалу
Стали известны 8 из 12
команд-участниц плей-офф чемпионата Европы по футзалу, который в 2018-м году пройдет в Словении, сообщает официальный сайт соревнований.
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Помимо команды
Участниками стыковых матчей за последние четыре путевки на Евро стали команды Грузии, Венгрии, Хорватии, Румынии, Сербии, Польши, Чехии и Франции.
Стыковые матчи (по одному дома и на выезде) пройдут 10−13 и
Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по футзалу пройдет в Словении с 30 января по 10 февраля 2018 года.
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