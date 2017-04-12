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12 апреля 2017, 12:09 | Футбол: Мини-футбол | УНИАН

Стали известны восемь команд-участниц Евро-2018 по футзалу

Стали известны 8 из 12 команд-участниц плей-офф чемпионата Европы по футзалу, который в 2018-м году пройдет в Словении, сообщает официальный сайт соревнований.

<span class=error>Помимио</span> сборной Украины в финальный турнир вышли семь команд еще четыре участника Евро определятся после <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
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Помимо команды страны-организатора турнира Словении, в финал Евро попали семь победителей отборочных групп — Италия, Азербайджан, Украина, Португалия, Испания (действующий чемпион Европы), Казахстан и Россия.

Участниками стыковых матчей за последние четыре путевки на Евро стали команды Грузии, Венгрии, Хорватии, Румынии, Сербии, Польши, Чехии и Франции.

Стыковые матчи (по одному дома и на выезде) пройдут 10−13 и 24—27 сентября 2017 года. В них сыграют семь команд, занявших вторые места в группах основного раунда, а также сборная Польша — лучшая среди финишировавших на третьем месте. Жеребьевка «стыков» состоится 6 июля.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по футзалу пройдет в Словении с 30 января по 10 февраля 2018 года.
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