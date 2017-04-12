Стали известны восемь команд-участниц Евро-2018 по футзалу

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Помимо команды страны-организатора турнира Словении, в финал Евро попали семь победителей отборочных групп — Италия, Азербайджан, Украина, Португалия, Испания (действующий чемпион Европы), Казахстан и Россия.

Участниками стыковых матчей за последние четыре путевки на Евро стали команды Грузии, Венгрии, Хорватии, Румынии, Сербии, Польши, Чехии и Франции.

Стыковые матчи (по одному дома и на выезде) пройдут 10−13 и 24—27 сентября 2017 года. В них сыграют семь команд, занявших вторые места в группах основного раунда, а также сборная Польша — лучшая среди финишировавших на третьем месте. Жеребьевка «стыков» состоится 6 июля.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по футзалу пройдет в Словении с 30 января по 10 февраля 2018 года.