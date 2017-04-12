Казахстан стал одной из двух команд, не пропустившей ни одного гола в отборе на Евро-2018

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Так, футзалисты сборной Казахстана смогли забить 11 мячей при этом оставив свои ворота «сухими». Данное достижение установил Игита. Второй сборной, которая также сохранила свои ворота в неприкосновенности, стала сборная России, забившая 10 мячей соперникам.

Также сборная Казахстана заняла второе место после Испании по разнице мячей. Испанцы смогли забить 14 голов и пропустить в свои всего один мяч. Второе место разделили Казахстан (11) и Азербайджан (16−5). Четвертую строчку заняла Россия (10), а пятую — Португалия (11−2).

Напомним, что сборная Казахстана, обыграв Македонию (3:0), Данию (5:0) и Чехию (3:0), заняла первое место в группе и напрямую вышла на Евро-2018.