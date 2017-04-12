Иванов: Ассоциация футзала и ФФК наплевали не только на чемпионат, но и на сборную

«Я твердо настаиваю на том, что Ким (президент Ассоциации футзала Казахстана) не справляется со своими обязанностями и Федерации футбола Казахстана ничего не нужно. Они не в состоянии положение дел в футзале изменить к лучшему. О чем говорить, если сборную не могут нормально экипировать к основному раунду. Довели команду до того, что игроки не выдерживают и прямо говорят, что они никому не нужны. Это стыдоба и наглядное отражение нынешнего состояния мини-футбола в стране. Такое ощущение, что Ассоциации не существует.

Что касается встречи с Чехией, то игру сделали два человека — Игита и Дуглас. Игита во вратарской «съел» все, а Дуглас остальное. Практически не уходил с площадки, тогда как Лео сдулся. Дугласу хватило здоровья отпахать весь матч. При этом хватило команде и самоотверженности. Сулейменов пластался и очень старался Есенаманов. Не знаю, прочитал ли он мое предыдущее интервью, но по спортивному у него заиграло честолюбие. Это нормально. Игрока нужно стимулировать. Это свидетельствует о том, что Чингиз умеет играть за свое имя, город и страну. Меня порадовали его работоспособность и желание, а также отношение к игре. Единственное, у него нет игровой практики в клубе. Может быть, он бы никуда и не перешел, если бы не расформировался «Тулпар». Но тут снова вопрос к Ассоциации футзала и Федерации футбола Казахстана. Тот же Байшаков в свое время руководил футзальной Ассоциацией, то есть мини-футбол был и его детищем. А как пришел на пост президента в ФФК, никак не выразил свое отношение к футзалу. Национальную сборную не могут нормально экипировать и содержать, не говоря уже об организации сборов, — рассказал Иванов.

— Благо, команда не опустила рук и выиграла все свои матчи.

— Надо отдать должное Алесио, выстроил хорошую оборону. Как он говорит: «Я сам защитник, поэтому начинаю все с защиты». Грамотные действия в обороне позволили сборной сыграть на ноль в основном раунде. И представьте, сколько мячей выгрыз Дуглас. Успевал идти в атаку и возвращаться назад. В принципе, в мини-футболе так и действуют, но просто таких универсалов единицы. Дуглас и Игита — лучшие игроки национальной команды. Молодцы.

Другое дело, игра Чехии. Это команда среднего уровня. Играла без выдумки. Обратите внимание, когда разыгрывала мяч в пять на четыре, передачи делала в основном поперек площадки. В одно касание даже не играла. Не знала, что делать с мячом. Одним словом, не впечатлила.

— Главное, сборная поедет в Словению.

— По большому счету, на Евро вышли все сборные, которые и должны были выходить. Меня только заботило моральное состояние нашей команды из-за образовавшихся задолженностей по премиальным за предыдущие выступления. К счастью, Алесио удалось настроить ребят, а они свое дело сделали, которое не делает ни Ассоциация, ни Федерация. При таком отношении легко не бывает. А уровень чемпионата всем хорошо известен. Не будет чемпионата, не будет сборной. Более того, они, не обращая внимания на состояние чемпионата, наплевали и на национальную команду. Если уже у самого патриотичного игрока Сулейменова возникли ощущения, что сборная никому не нужна, то это уже предел. Динмухамбет — боец, многое сделал для команды, необходимо прислушиваться к его словам.

Грузить на одного Оразбекова (президент АФК «Кайрат») неправильно. Он и так много лет делает все от себя зависящее для футзала, вложил немало денег и физических сил. А других энтузиастов я не вижу. А так, молодцы ребята, поздравляю и Алесио с этой победой, и выходом на чемпионат Европы.

— И играть на Евро-2018 придется тем же ребятам.

— А это, увы, снова отображает уровень нашего футзала. Мы же еще не знаем, останется ли Дуглас в «Кайрате», ведь привлекательность казахстанского чемпионата нулевая. Доходит до того, что болельщики предлагают какие-то решения вроде создания открытого чемпионата и ищут хоть какие-то пути выхода из ситуации, но не уполномоченные органы. Докатились. Если не предпринимать какие-то шаги, то в скором времени все потеряем. Хотя уже сейчас наш футзал дышит на ладан. Вроде надо радоваться победе сборной, но из-за отношения к ней и к футзалу со стороны функционеров появляется горечь. Получилась радость со слезами на глазах.

Напомним, что сборная Казахстана по футзалу заняла первое место в группе F, что позволило ей завоевать путевку на чемпионат Европы, который пройдет с 30 января по 10 февраля 2018 года на «Арена Стожице» в Любляне. В своем квартете подопечные Жозе Алесию обыграли Македонию 3:0, Данию 5:0 и Чехию 3:0.