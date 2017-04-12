Футзал. В сухом остатке
Вчера национальная сборная Казахстана по футзалу переиграла всухую своих главных конкурентов в борьбе за первое место в нашей отборочной группе чемпионата Европы чехов. Говорить, что результат этот был неожиданным, пожалуй, нельзя. Однако учитывая, сколько палок в колеса настойчиво вставляли своей же национальной дружине наши футбольные руководители в процессе подготовки к домашнему отборочному турниру, встреча эта ожидалась все же с определенной опаской.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Замечательно, конечно, что тренерский штаб и игроки национальной дружины Казахстана, в отличие от руководства ФФК, к своим должностным обязанностям наплевательски относиться не готовы и уверенно выиграли для отечественных любителей спорта алматинский отборочный турнир, завоевав путевку на чемпионат Европы-2018 в Словении. Глупо было бы не сделать этого бронзовым призерам прошлого EURO на своей территории, наверное. Но когда тебе всячески мешают добиться необходимого результата твои же руководители, поневоле руки у любого опуститься могут…
К счастью для нас, Алесио и его парни оказались не из таких. Вопреки всему, они отстояли честь нашей страны и поддержали высокое ныне реноме казахстанского футзала. А значит, — жди нас в следующем году, Словения! И вновь трепещите, континентальные гранды….
3:0 — Македония. 5:0 — Дания. 3:0 — Чехия. Конечно, столь более чем уверенное выступление нашей национальной футзальной дружины не может не радовать. Однако, при всем при том, вовсе не хочется, чтобы сейчас на заднем плане pf этой победjq остались все насущные проблемы казахстанского футзала. А имя им — легион…
Руководители отечественных футбола и футзала прогнозируемо начнут сейчас активно пиариться на волне этого успеха. И делать это им будет не
А пока футзал в Казахстане, несмотря на громкие успехи национальной сборной страны, добываемые назло руководителям казахстанского футбола, влачит достаточно жалкое существование. В пародию на главный национальный
Но не игроки национальной сборной Казахстана по
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