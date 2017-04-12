Футзал. В сухом остатке

Замечательно, конечно, что тренерский штаб и игроки национальной дружины Казахстана, в отличие от руководства ФФК, к своим должностным обязанностям наплевательски относиться не готовы и уверенно выиграли для отечественных любителей спорта алматинский отборочный турнир, завоевав путевку на чемпионат Европы-2018 в Словении. Глупо было бы не сделать этого бронзовым призерам прошлого EURO на своей территории, наверное. Но когда тебе всячески мешают добиться необходимого результата твои же руководители, поневоле руки у любого опуститься могут…



К счастью для нас, Алесио и его парни оказались не из таких. Вопреки всему, они отстояли честь нашей страны и поддержали высокое ныне реноме казахстанского футзала. А значит, — жди нас в следующем году, Словения! И вновь трепещите, континентальные гранды….

3:0 — Македония. 5:0 — Дания. 3:0 — Чехия. Конечно, столь более чем уверенное выступление нашей национальной футзальной дружины не может не радовать. Однако, при всем при том, вовсе не хочется, чтобы сейчас на заднем плане pf этой победjq остались все насущные проблемы казахстанского футзала. А имя им — легион…



Руководители отечественных футбола и футзала прогнозируемо начнут сейчас активно пиариться на волне этого успеха. И делать это им будет не особо-то и сложно: ведь результат в истории остается, а подробности его получения постепенно забываются. Довольно скоро мало кто уже будет помнить, как лучших минщиков государства пытались обрядить в женскую тренировочную форму (видимо, тем самым наши футбольные руководители самоутверждались в собственной мужественности…), как их заставляли в период отпусков играть фактически за «спасибо», как благодаря невероятно грамотно составленной деятелями из ФФК заявке на отборочный турнир чемпионата Европы за бортом главной команды нашей страны осталось несколько ее игроков, в том числе b один из ведущих — Даурен Нургожин… Наверное, в национальной Федерации просто таким образом заботятся о поддержании на должном уровне конкурентоспособности главной команды нашей страны по футзалу, рассуждая: что ее не убьет — то сделает сильнее. Но лучше бы наши футбольные боссы использовали подобные принципы работы применительно к себе самим. Глядишь, и польза бы какая от них вдруг появилась.



А пока футзал в Казахстане, несмотря на громкие успехи национальной сборной страны, добываемые назло руководителям казахстанского футбола, влачит достаточно жалкое существование. В пародию на главный национальный мини-футбольный турнир государства превратился так называемый чемпионат Казахстана по этому виду спорта. Во многих регионах страны областные и городские соревнования по футзалу собирают куда более представительный состав участников, и сами по себе являются намного конкурентнее. Фактически в нашем мини-футболе сейчас есть только «Кайрат» с его бразильцами, на основе которого строится национальная команда, — и больше ничего. А подобная ситуация в состоянии обесценить в конечном итоге любой успех на уровне сборных… Ведь алматинцы идут по достаточно эффективному в краткосрочной перспективе пути, завозя бразильских минщиков, однако, в целом, в плане развития казахстанского футбола на долгосрочной основе, — это дорога почти в никуда.



Но не игроки национальной сборной Казахстана по мини-футболу со своими тренерами в том виноваты, разумеется. И им себя уж точно упрекнуть не в чем. Спасибо, ребята! До встречи в Словении.