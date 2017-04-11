Сборная Украины по футзалу в концовке добыла волевую победу над Хорватией и вышла в финальную часть Евро-2018

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Сборная Украины по футзалу обыграла в киевском Дворце спорта сборную Хорватии — 2:1 — и вышла в финальную часть чемпионата Европы 2018 года.

Последний поединок отборочного этапа с участием квартета сборных (помимо украинцев и хорватов участвовали Бельгия и Черногория) превратился в ключевой. После двух туров Украина и Хорватия шли без потерь — у каждой в активе было по шесть очков. Прямая путевка в финальную часть Евро-2018 была, впрочем, только одна. Хорваты имели лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, поэтому их устраивала и ничья.

На матче присутствовали спортивные VIP-персоны. Гостей поддерживали на трибунах известные хорватские футболисты Дарио Срна и Домагой Вида. Кроме того, были замечены ветераны киевского «Динамо» 80-х годов — Алексей Михайличенко, Олег Протасов и Василий Рац.

Сборная Хорватии отличилась первой — на 12-й минуте Еловчич с правого фланга пробил точно в ближнюю девятку. 0:1. Ответ сборной Украины не заставил себя ждать: уже спустя две минуты Белоцерковец разыграл хитрую комбинацию с Журбой и отправил мяч в пустые ворота.

Во второй половине игры хорваты, казалось, сумели засушить игру. Моменты у нашей сборной появлялись изредка, зато соперники остро выходили в контратаки: на 31-й минуте игры Новак угодил в стойку.

Все с ног на голову перевернул гол Разуванова на 37-й минуте, когда Владимир мощно пробил издали под перекладину и добился успеха.

До конца встречи оставалось 3 минуты 20 секунд. Хорваты тут же сняли с игры вратаря, выпустив пятого полевого игрока. Наряжение было на пределе, но сборная Украины грамотно распорядилась временем и не дала соперникам нанести решающий удар. Финальная сирена прозвучала, зафиксировав великолепную победу украинцев со счетом 2:1.

Главный тренер «сине-желтых» Александр Косенко был эмоционален после игры:

«Очень доволен игрой и самоотдачей нашей команды. Спасибо трибунам Дворца спорта, которые гнали наших ребят вперед. Сил сейчас не осталось, но ради таких моментов стоит жить».

Украина — Хорватия 2:1.

Голы: Еловчич (12), Белоцерковец (14), Разуванов (37).

Бельгия — Черногория — 2:1.

Сборная Украины набрала максимальное количество очков в группе — девять — и заняла первое место, напрямую пробившись в финальную часть чемпионата Европы, которая состоится в феврале 2018 года в Словении.

Напомним, футбольные сборные Хорватии и Украины также являются соперниками в квалификации на чемпионат мира по футболу. 24 марта в Загребе подопечные Андрея Шевченко уступили «клетчатым» — 0:1.