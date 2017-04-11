Белорусы не смогли попасть в плей-офф чемпионата Европы по мини-футболу

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Для того, чтобы финишировать вторыми, белорусам сегодня нужно было победить команду Нидерландов. Но этого не произошло — соперники вели в счете, белорусы догоняли. В итоге встреча завершилась вничью — 3:3. В составе сборной Беларуси голы забили Сергей Силивончик, Владимир Жигалко и Сергей Крыкун. Этот результат оказался на руку хозяевам турнира — грузинам, которые в заключительном поединке разошлись миром с победителем группы командой Италии, — 2:2.

В первом матче турнира в Тбилиси подопечные Андрея Толмача проиграли сборной Италии 1:2, во втором сыграли вничью с грузинской командой — 1:1.

Белорусы уступили итальянцам в квалификации ЧЕ по мини-футболуВ стартовом матче 1-й квалификационной группы подопечные Андрея Толмача уступили двукратному чемпиону Европы — команде Италии со счетом 1:2. Сборная Беларуси по мини-футболу сыграла вничью с Грузией в квалификации чемпионата ЕвропыВстреча с хозяином соревнований квалификационной группы А командой Грузии прошла с небольшим преимуществом белорусов, но счет открыли соперники.

В прошлые годы сборная Беларуси лишь однажды, в 2010-м, сумела пробиться в финальный этап континентального первенства.

Итоговое положение: Италия — 7 очков (разница мячей — 8−5), Грузия — 3 (4−4), Беларусь — 2 (5−6), Нидерланды — 2 (6−8).

Таким образом, итальянцы получили путевку в финальную стадию ЧЕ-2018, а команда Грузии сыграет в плей-офф. Кроме Италии путевки в Словению уже обеспечили себе команды Испании, Португалии, Казахстана и России. В двух группах соревнования завершатся сегодня поздно вечером.