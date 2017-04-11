Россия обыграла Турцию в квалификации Евро-2018
Матч квалификационного турнира Евро-2018 по
мини-футболу между сборными России и Турции завершился победой российской команды. Итоговый счет матча — 4:0.
В составе победителей отличились Сергей Абрамович, Даниил Давыдов, Робиньо и Эдер Лима. Напомним, что сборная России досрочно обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата Европы. В итоге россияне выиграли все три матча в группе.
Квалификация.
Группа G.
3-й тур.
Россия — Турция — 4:0.
Голы: Абрамович, 14, Робиньо, 16, Давыдов, 23, Эдер Лима, 27.
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