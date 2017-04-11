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https://sport.mail.ru/news/mini-football/29394435/
11 апреля 2017, 19:52 | Футбол: Мини-футбол | Советский спорт

Россия обыграла Турцию в квалификации Евро-2018

Матч квалификационного турнира Евро-2018 по мини-футболу между сборными России и Турции завершился победой российской команды. Итоговый счет матча — 4:0.

В составе победителей отличились Сергей Абрамович, Даниил Давыдов, Робиньо и Эдер Лима. Напомним, что сборная России досрочно обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата Европы. В итоге россияне выиграли все три матча в группе.

Мини-футбол. Чемпионат Европы-2018.

Квалификация.

Группа G.

3-й тур.

Россия — Турция — 4:0.

Голы: Абрамович, 14, Робиньо, 16, Давыдов, 23, Эдер Лима, 27.
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