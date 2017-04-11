Сборная Казахстана по футзалу вышла на Евро-2018, не пропустив ни одного гола в отборочном цикле
Команда Жозе Алессио набрала девять очков из девяти возможных.
Сборная Казахстана по футзалу уверенно вышла в финальную стадию чемпионата Европы-2018, передает корреспондент Vesti.kz.
Матчи четвертой отборочной группы проходили на «Алматы Арене». В них приняли участие четыре команды — Казахстан, Чехия, Дания и Македония.
Победителем группы стала сборная Казахстана, которая одержала три крупные победы и набравла девять очков из девяти возможных. При этом команда Жозе Алессио не пропустила ни одного гола в свои ворота. В первом туре сборная Казахстана разгромила Македонию (3:0), во втором — Данию (5:0), а в третьем -Чехию (4:0).
Евро-2018 пройдет с 30 января по 10 февраля 2018 года на «Арена Стожице» в столице Словении — Любляне. В турнире сыграют 12 команд.
Для сборной Казахстана предстоящий чемпионат Европы станет вторым в истории. В 2016 году казахстанские футзалисты выиграли бронзовые медали, став самым успешным дебютантом в истории турнира.
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