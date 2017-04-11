Алиев: Первое место в рейтинге УЕФА обязывает сборную РФ по мини-футболу играть «на ноль»

Россияне завершили отборочный этап на чемпионат Европы 2018 года, победив в трех матчах и не пропустив ни одного гола.

«Сборная отыграла три игры в непростой группе — со словаками сыграли 1:0, это был самый напряженный матч. Как ни странно, сборная Франции заняла второе место в группе, впервые в своей истории будет играть в стыковых матчах. Поэтому хоть мы и сыграли с ней 5:0, это не было легкой прогулкой. У нас три победы впервые с разницей 10:0 — 10 забили и ни одного не пропустили, вратари прекрасно отыграли, поэтому сборная в хорошем настроении продолжит подготовку к Евро-2018», — сказал Алиев.

«В статусе вице-чемпиона мира появилась другая уверенность, много игроков, которые завоевывали эти медали, еще играют в сборной. Первое место в рейтинге УЕФА обязывает команду играть “на ноль”, и даже в третьем матче с турками (4:0), который ничего не решал, мы говорили о том, что победа нужна в любой игре, это наша позиция», — добавил он.

По словам собеседника ТАСС, уровень мини-футбола в Европе вырос и каждый матч дается сложнее. «В Европе нашими основными конкурентами являются сборные Испании, Португалии и Италии. К ним сегодня уверенно прибавляются команды Казахстана, Хорватии и Сербии. Общий уровень мини-футбола в Европе вырос, сейчас уже нет простой прогулки с этими командами», — отметил Алиев.

Чемпионат Европы пройдет в Словении в феврале 2018 года.