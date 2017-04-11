Алиев: Первое место в рейтинге УЕФА обязывает сборную РФ по мини-футболу играть «на ноль»
МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Лидерство в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязывает сборную России по
мини-футболу не пропускать голы ни в одном матче. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.
Россияне завершили отборочный этап на чемпионат Европы 2018 года, победив в трех матчах и не пропустив ни одного гола.
«Сборная отыграла три игры в непростой группе — со словаками сыграли 1:0, это был самый напряженный матч. Как ни странно, сборная Франции заняла второе место в группе, впервые в своей истории будет играть в стыковых матчах. Поэтому хоть мы и сыграли с ней 5:0, это не было легкой прогулкой. У нас три победы впервые с разницей 10:0 — 10 забили и ни одного не пропустили, вратари прекрасно отыграли, поэтому сборная в хорошем настроении продолжит подготовку к Евро-2018», — сказал Алиев.
«В статусе
По словам собеседника ТАСС, уровень
Чемпионат Европы пройдет в Словении в феврале 2018 года.
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