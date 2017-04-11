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11 апреля 2017, 17:01 | Футбол: Мини-футбол | ТАСС

Сборная России по мини-футболу обыграла команду Турции в матче отбора ЧЕ-2018

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Сборная России по мини-футболу одержала победу над командой Турции со счетом 4:0 в заключительном матче основного раунда отборочного этапа чемпионата Европы 2018 года. Матчи группы G проходили в Турции.

Забитыми мячами отметились Сергей Абрамович (14-я минута), Робиньо (16), Даниил Давыдов (23) и Эдер Лима (27).

В другом матче группы G сборная Франции обыграла команду Словакии — 4:1. В итоговой турнирной таблице сборная России заняла первое место, набрав девять очков, второе место осталось за французами (6), третье — у словаков (3), последней финишировала команда Турции (0).

В финальный турнир чемпионата Европы, который пройдет в столице Словении Любляне с 30 января по 10 февраля, выходят команды, занявшие первые места в своих отборочных группах, а также победители стыковых матчей. В них примут участие сборные, занявшие вторые места в группах и лучшая команда из финишировавших третьими.
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Сборная России досрочно обеспечила себе победу в группе G отборочного турнира чемпионата Европы-2018, который пройдет в словенской Любляне. Выиграв у сборных Франции — 5:0 и Словакии — 1:0, наша команда стала недосягаемой для соперников.
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