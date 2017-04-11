Сборная России по мини-футболу обыграла команду Турции в матче отбора ЧЕ-2018

Забитыми мячами отметились Сергей Абрамович (14-я минута), Робиньо (16), Даниил Давыдов (23) и Эдер Лима (27).

В другом матче группы G сборная Франции обыграла команду Словакии — 4:1. В итоговой турнирной таблице сборная России заняла первое место, набрав девять очков, второе место осталось за французами (6), третье — у словаков (3), последней финишировала команда Турции (0).

В финальный турнир чемпионата Европы, который пройдет в столице Словении Любляне с 30 января по 10 февраля, выходят команды, занявшие первые места в своих отборочных группах, а также победители стыковых матчей. В них примут участие сборные, занявшие вторые места в группах и лучшая команда из финишировавших третьими.