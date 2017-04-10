Россия едет в Любляну

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Результаты жеребьевки отборочных групп нас вроде бы устраивали, соперники попались из числа проходимых вроде бы без особого труда. Но не все оказалось так просто.

Стартовала сборная России матчем с французами, которые, в отличие от большого футбола, в мини высоко никогда не котировались. Правда, единственная встреча с ними восьмилетней давности в отборе к Евро-2010 завершилась скромной победой наших — 2:0. Из того состава сборной России сейчас в строю только Владислав Шаяхметов, к слову, тогда открывший счет (второй гол забил Константин Маевский, ныне ассистент старшего тренера сборной).

Исход матча был решен уже на первых минутах нашей первой четверкой, в которую входят футболисты «Газпром-Югры» Иван Чишкала, Данил Давыдов, Эдер Лима и их многолетний партнер, первый сезон выступающий за подмосковное «Динамо», Робиньо.

Эдер Лима продемонстрировал, что полностью восстановился после травмы, забив два гола в своей типичной манере — ударами с разворота, а Робиньо поразил ворота также коронным низовым ударом в угол. Еще в первом тайме Андрей Афанасьев, пробив с острого угла, как из пушки, довел счет до 4:0, а в начале второго тайма Чишкала закрепил на табло окончательные цифры — 5:0.

Победа выглядела убедительной, хотя в открытой игре и французы создали несколько голевых моментов, но удачно сыграл наш голкипер Дмитрий Путилов.

— По счету может показаться, что все вышло для нас легко, однако на паркете все складывалось куда сложнее, — отметил капитан сборной России Владислав Шаяхметов. — Мы изучили французов, обладали достаточной информацией. Как и предполагалось, они убегали в контратаку, напряженно бывало и у наших ворот. Мы же свои моменты реализовывали. На уровне сборных мы давно не встречались, но многих ребят я знаю по прошлому Кубку УЕФА, когда «Газпром-Югра» играла с чемпионом Франции. Крепкий клуб, добротная сборная. Если бы они чуть бережнее действовали впереди, кто знает, что могло бы быть.

Со Словакией судьба не сводила нашу команду более 20 лет. Воспоминания о прежних, исключительно товарищеских матчах в принципе были приятными. В 1992 году наши, еще под флагом СНГ, разгромили словаков — 8:3. В 1995 году результаты матчей в городке Нове Место над Вагом были скромнее — 6:5 и 4:4. Но в той поездке сборная России выступала экспериментальным составом без игроков «Дины».

За прошедшее время сборная Словакии звезд с неба не хватала, и казалось, что ее ждет судьба сборной Франции. Но не тут-то было. Рослые, атлетичные и при этом достаточно резкие и подвижные словаки раз за разом сводили на нет большой игровой перевес и все усилия команды Сергея Скоровича. УЕФА ведет учет всех попыток ударов по воротам по ходу матчей. Так вот, при соотношении таковых 52:27 в нашу пользу, словаки сумели блокировать 21 удар, еще 12 отразил блестяще игравший их вратарь Брндяр. При этом соперники создали и несколько голевых моментов. Так под занавес первого тайма Рицк «обокрал» Робиньо, вышел один на один с Путиловым, но не попал в створ. А в начале второго тайма наш голкипер вышел победителем в единоборстве с Кийовски.

Перечислять все моменты, созданные сборной России, нет смысла, их было великое множество, но мяч упорно не шел в сетку. Скорович уже начал с тревогой поглядывать на секундомер, и тут Робиньо уловил наконец момент для разящего удара с любимой им средней дистанции. Вратарь оказался бессилен. До финальной сирены оставалось 3 минуты 43 секунды!

Словаки заменили голкипера пятым полевым игроком, но не смогли создать у ворот Путилова ничего серьезного. А наши, трижды перехватывая мяч, отправляли его через всю площадку в пустые ворота, но, увы, неточно.

— Игра со Словакией получилась очень сложной, счет это ярко отражает, — комментировал итоги матча Иван Чишкала. — Мы никак не могли забить, здесь вязкое и тяжелое покрытие, которое практически сводит на нет все сильные стороны сборной России. А против такой дисциплинированной команды, как Словакия, было вдвойне сложно. Парни у них неуступчивые, все большие, габаритные, вышли с максимальным настроем. Очень много трудностей мы испытали в этом поединке, не использовали тысячу моментов, слава богу, забили в концовке. Над реализацией, конечно, надо работать.

Сегодня матчем с Турцией сборная России завершает турнир.

Помимо нашей команды на Euro-2018 досрочно квалифицировалась также Италия.

Россия — Франция — 5:0 (Эдер Лима, 2, 7. Робиньо, 7. Афанасьев, 17. Чишкала, 22).

Турция — Словакия — 1:8.

Словакия — Россия — 0:1 (Робиньо, 37).

Турция — Франция — 1:5.

Россия — 6, Словакия — 3, Франция — 3, Турция — 0.