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https://sport.mail.ru/news/mini-football/29368120/
9 апреля 2017, 19:07 | Футбол: Мини-футбол | УНИАН

Сборная Украины по мини-футболу обыграла Черногорию и оспорит первое место в отборе Евро

Матч завершился со счетом 4:2.

Матч завершился со счетом 4:2. Увеличить
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В столичном Дворце спорта завершился матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по мини-футболу 2018 года, в котором сборная Украины обыграла команду Хорватии, сообщает Ассоциация футзала Украины.

Матч завершился со счетом 4:2.

В другом матче команда Хорватии обыграла сборную Бельгии с крупным счетом 6:1.

Таким образом, по итогам двух дней у команд Хорватии и Украины по две победы. В заключительный день соревнований, во вторник 11 апреля, команды в очном противостоянии оспорят 1-е место в турнирной таблице.

Украина — Черногория — 4:2

Голы: Новак (4), Педяш (6), Шотурма (29), Журба (35) — Байович (4, 8).

Бельгия — Хорватия — 1:6 (1:4).

Голы: Андан, 20 — Сутонь (5), Новак (11), Маринович (13, 25) Грцич 16, Матошевич (37).
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