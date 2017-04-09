Сборная Украины по мини-футболу обыграла Черногорию и оспорит первое место в отборе Евро
Матч завершился со счетом 4:2.
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В столичном Дворце спорта завершился матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по
Матч завершился со счетом 4:2.
В другом матче команда Хорватии обыграла сборную Бельгии с крупным счетом 6:1.
Таким образом, по итогам двух дней у команд Хорватии и Украины по две победы. В заключительный день соревнований, во вторник 11 апреля, команды в очном противостоянии оспорят 1-е место в турнирной таблице.
Украина — Черногория — 4:2
Голы: Новак (4), Педяш (6), Шотурма (29), Журба (35) — Байович (4, 8).
Бельгия — Хорватия — 1:6 (1:4).
Голы: Андан, 20 — Сутонь (5), Новак (11), Маринович (13, 25) Грцич 16, Матошевич (37).
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