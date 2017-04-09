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9 апреля 2017, 17:17 | Футбол: Мини-футбол | Sports.kz

Казахстанские футзалисты разгромили Данию в основном раунде ЕВРО-2018

В матче группы F основного раунда чемпионата Европы-2018 в Алматы сборная Казахстана одолела Данию — 5:0, пишет Sports.kz.

В матче группы F основного раунда чемпионата Европы-2018 в <span class=error>Алматы</span> сборная Казахстана одолела Данию — 5:0 пишет Sports.kz. Увеличить
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 Уже в первом тайме в воротах датчан побывали четыре гола, постарались Серик Жаманкулов, Лео, Михаил Першин и Дуглас. Перерыв пошел на пользу Дании, и она пропустила только один гол.

11 апреля в 19:30 Казахстану предстоит встретиться с Чехией, которая также победила в двух стартовых встречах.

Казахстан — Дания 5:0 (4:0)
Голы: Жаманкулов 4 (1:0), Лео 9 (2:0), Першин 17 (3:0), Дуглас 17 (4:0), Сулейменов 40 (5:0)
Предупреждения: Йоргенсен 15, Лухт 19
Казахстан: Игита, Лео, Есенаманов, Першин, Дуглас — Шамро, Кнауб, Жаманкулов, Сулейменов, Довгань, Иманалин Турсагулов, Акбаликов, Оразов
Дания: Андерсен, Вейс, Эль-Каз, Лухт, Корлу — Хог, Хауглунн, Фальк, Ларсен, Мельсен, Йоргенсен, Менгель, Бадран, Расмуссен
Судьи: Кирилл Найшулер (Финляндия), Камил Четин (Турция)
9 апреля. Алматы. «Алматы Арена».

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