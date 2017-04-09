Сборная России по мини-футболу обыграла словаков в матче отбора ЧЕ-2018

Мяч на 37-й минуте забил Робиньо. В другом матче группы G сборная Франции разгромила команду Турции — 5:1. После двух туров сборная России занимает первое место, набрав шесть очков, второе место делят словаки и французы (по три), последней идет команда Турции (0).

В следующем матче россияне 11 апреля встретятся с турками.

В финальный турнир чемпионата Европы, который пройдет в столице Словении Любляне с 30 января по 10 февраля, выйдут команды, занявшие первые места в своих отборочных группах, а также победители стыковых матчей. В них примут участие сборные, занявшие вторые места в группах и лучшая команда из финишировавших третьими.