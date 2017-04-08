Сборная Украины по футзалу обыграла Бельгию в отборе на Евро-2018

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Сборная Украины стартовала в Основном раунде отборочного этапа чемпоната Европы-2018 с победы.

В субботу, в первый игровой день турнира в Киеве «сине-желтые» обыграли команду Бельгией со счетом 1:0, сообщает Sport Arena.

Единственный гол в матче украинцам удалось провести в конце первого тайма — одна из многих атак хозяев завершилась дальним ударом Сергея Коваля в дальний угол. 1:0.

Хозяева владели весомым преимуществом и имели много шансов увеличить счет. Ударом в штангу отметился Сергей Журба, несколько раз мощно пробивал Николай Грицына.

Бельгийцы активизировались после перерыва. Гости провели несколько отменных контратак, но Евгений Иваняк был на высоте и сохранил ворота сухими. В концовке матча бельгийцы играли с полевым игроком, но до удара дело так и не довели.

В итоге, минимальная победа сборной Украины.

Во другом матче первого дня сборная Хорватии в балканском дерби разгромила Черногорию — 4:0.

Евро-2018. Квалификация. Основной раунд.

Украина — Бельгия 1:0.

Гол: Коваль (15).

Украина: Иваняк — Чепорнюк, Коваль, Журба, Белоцерковец — Шотурма, М. Грицына, Н. Грицына, Разуванов — Новак, Педяш, Зварич, Корсун — Ципун.

Киев, Дворец спорта. 2 500 зрителей.

Хорватия — Черногория 4:0.