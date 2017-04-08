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8 апреля 2017, 18:03 | Футбол: Мини-футбол | БЕЛТА

Белорусы уступили итальянцам в квалификации ЧЕ по мини-футболу

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси неудачно начала выступление в отборочном турнире чемпионата Европы по мини-футболу в Тбилиси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>8 апреля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Сборная <span class=error>Беларуси</span> неудачно начала выступление в отборочном турнире чемпионата Европы по <nobr>мини-футболу</nobr> в Тбилиси сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Сегодня в стартовом матче 1-й квалификационной группы подопечные Андрея Толмача уступили двукратному чемпиону Европы — команде Италии со счетом 1:2. Первая половина встречи прошла без забитых мячей, а в середине второго тайма, на 26-й минуте игры, Владимир Жигалко поразил ворота Франческо Молитьерно. Пропустив гол, главные фавориты турнира усилили натиск и вскоре не только сравняли результат, но и вышли вперед. На 31-й минуте отличился Диего Кавинато, а всего через 50 сек. Фабрисио Кальдеролли забил второй мяч в ворота Андрея Головнева. В оставшееся игровое время белорусы приложили немало усилий, чтобы уйти от поражения, но добиться успеха не смогли.

Во втором туре 9 апреля сборная Беларуси встретится с командой Грузии, которая сегодня играет со сборной Нидерландов. В заключительный игровой день, 11 апреля, белорусы будут соперничать с голландцами, а хозяев турнира проэкзаменуют итальянцы.

В финальную стадию континентального первенства, которая пройдет в 2018 году в словенской Любляне, напрямую выйдут победители 7 квалификационных групп. Команды, которые займут вторые места, и лучшая из финишировавших третьими в матчах плей-офф разыграют еще 4 путевки в финал.

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