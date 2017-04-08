Белорусы уступили итальянцам в квалификации ЧЕ по мини-футболу

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Сегодня в стартовом матче 1-й квалификационной группы подопечные Андрея Толмача уступили двукратному чемпиону Европы — команде Италии со счетом 1:2. Первая половина встречи прошла без забитых мячей, а в середине второго тайма, на 26-й минуте игры, Владимир Жигалко поразил ворота Франческо Молитьерно. Пропустив гол, главные фавориты турнира усилили натиск и вскоре не только сравняли результат, но и вышли вперед. На 31-й минуте отличился Диего Кавинато, а всего через 50 сек. Фабрисио Кальдеролли забил второй мяч в ворота Андрея Головнева. В оставшееся игровое время белорусы приложили немало усилий, чтобы уйти от поражения, но добиться успеха не смогли.

Во втором туре 9 апреля сборная Беларуси встретится с командой Грузии, которая сегодня играет со сборной Нидерландов. В заключительный игровой день, 11 апреля, белорусы будут соперничать с голландцами, а хозяев турнира проэкзаменуют итальянцы.