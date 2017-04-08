Сборная Казахстана по футзалу стартовала с победы в отборе на Евро-2018
Сборная Казахстана по футзалу стартовала с победы в отборочном турнире к чемпионату Европы-2018, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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В первом матче подопечные Жозе Алесио встречались с командой Македонии и победили со счетом 3:0.
На 12-й минуте игры казахстанцы быстро разыграли аут, который точным ударом завершил Лео. На исходе первого тайма хозяева паркета в два касания дошли до ворот соперник и Серик Жаманкулов с передачи Лео удвоил преимущество команды.
На 33-й минуте Казахстан развил успех. Гол на свой счет записал Альберт Акбаликов, который, как оказалось позже, установил окончательный счет.
Следующий матч в рамках отбора на Евро-2018 сборная Казахстана проведет завтра, 9 апреля, против команды Дании, которая ранее уступила Чехии — 4:5.
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