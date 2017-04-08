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8 апреля 2017, 16:38 | Футбол: Мини-футбол | ТАСС

Сборная России по мини-футболу разгромила французов в матче отбора ЧЕ-2018

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Сборная России по мини-футболу одержала победу над командой Франции со счетом 5:0 в первом матче основного раунда отборочного этапа чемпионата Европы 2018 года. Матчи группы G проходят в Турции.

Забитыми мячами отметились Эдер Лима (2-я и 7-я минуты), Робиньо (7), Андрей Афанасьев (17) и Иван Чишкала (22). В другом матче группы G сборная Словакии разгромила команду Турции — 8:1.

В следующем матче россияне 9 апреля встретятся со словаками.

В финальный турнир чемпионата Европы, который пройдет в столице Словении Любляне с 30 января по 10 февраля, выйдут команды, занявшие первые места в своих отборочных группах, а также победители стыковых матчей, в них примут участие сборные, занявшие вторые места в группах и лучшая команда из финишировавших третьими.
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