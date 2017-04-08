Сборная России по мини-футболу разгромила французов в матче отбора ЧЕ-2018

Забитыми мячами отметились Эдер Лима (2-я и 7-я минуты), Робиньо (7), Андрей Афанасьев (17) и Иван Чишкала (22). В другом матче группы G сборная Словакии разгромила команду Турции — 8:1.

В следующем матче россияне 9 апреля встретятся со словаками.

В финальный турнир чемпионата Европы, который пройдет в столице Словении Любляне с 30 января по 10 февраля, выйдут команды, занявшие первые места в своих отборочных группах, а также победители стыковых матчей, в них примут участие сборные, занявшие вторые места в группах и лучшая команда из финишировавших третьими.