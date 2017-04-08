Российская мини-футбольная сборная начинает путь на Евро-2018
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Сборная России по мини- футболу стартует в субботу в турецком Коджаэли в решающем отборочном раунде чемпионата Европы 2018 года. Соперниками российской команды станут футболисты Франции, Турции и Словакии.
Сборная России является одной из самых титулованных команд Европы, она завоевала чемпионское звание в 1999 году и еще семь раз выигрывала медали. Российские футболисты участвовали во всех чемпионатах Европы, которые проводятся с 1996 года, лишь дважды оставшись без наград.
Чтобы вновь пробиться в финальный турнир чемпионата Европы, который пройдет в словенской Любляне в январе- феврале следующего года, российской команде необходимо выиграть отборочную группу 7 либо занять второе место, которое позволит в сентябре выступить в стыковых матчах. Шанс пробиться в финал через стыковые матчи получит также лучшая среди команд, занявших третьи места в семи группах. В финальном турнире в
Сборные России, Словакии и Турции были освобождены от предварительной отборочной стадии, где выступила французская команда, которая в
Ни один из соперников российской сборной не выступал на чемпионатах мира, где команда Сергея Скоровича заняла второе место в 2016 году, уступив в финале аргентинцам (4:5).
Турнир в университетском городке
Отборочные матчи в группе 7 пройдут в зале «Газанфер Бильге», расположенном на территории университета Коджаэли в одноименной области на севере страны. В воскресенье российская команда сыграет с французами, 9 апреля — со словаками, 11 апреля — с хозяевами, начало всех матчей — 14:30 мск. Главный тренер сборной России Сергей Скорович рассчитывает в Турции на 14 футболистов. Это вратари Дмитрий Путилов («Синара»), Георгий Замтарадзе («Динамо», Московская область), полевые игроки Дмитрий Лысков, Андрей Афанасьев, Владислав Шаяхметов, Эдер Лима, Данил Давыдов, Иван Чишкала (все — «Газпром-Югра»), Иван Милованов, Андрей Батырев, Сергей Абрамович (все — «Тюмень»), Сергей Абрамов, Артем Ниязов (оба — «Дина»), Робиньо («Динамо»).
Чемпионаты Европы по
Семь раз чемпионат Европы выигрывали футболисты Испании, дважды — Италии. На счету сборной России, помимо золота в 1999 году, серебряные медали в 1996, 2005, 2012, 2014 и 2016 годах, а также бронзовые — в 2001 и 2007 годах.
В прошлом году в Белграде сборная России в финале проиграла испанцам со счетом 3:7.
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