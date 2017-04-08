Российская мини-футбольная сборная начинает путь на Евро-2018

Сборная России является одной из самых титулованных команд Европы, она завоевала чемпионское звание в 1999 году и еще семь раз выигрывала медали. Российские футболисты участвовали во всех чемпионатах Европы, которые проводятся с 1996 года, лишь дважды оставшись без наград.

Чтобы вновь пробиться в финальный турнир чемпионата Европы, который пройдет в словенской Любляне в январе- феврале следующего года, российской команде необходимо выиграть отборочную группу 7 либо занять второе место, которое позволит в сентябре выступить в стыковых матчах. Шанс пробиться в финал через стыковые матчи получит также лучшая среди команд, занявших третьи места в семи группах. В финальном турнире в январе-феврале будущего года выступят 12 команд, включая хозяев соревнований из Словении.

Сборные России, Словакии и Турции были освобождены от предварительной отборочной стадии, где выступила французская команда, которая в мини-футболе серьезных успехов не добивалась, ни разу не сыграв на чемпионатах Европы. Французы на первой стадии отбора победили соперников из Литвы и Андорры. Ранее не выступали в финальных турнирах чемпионатов Европы и словаки, тогда как сборная Турции пробилась на континентальное первенство в 2012 году в Хорватии, однако проиграла оба матча в группе, в том числе и российской сборной — 0:5.

Ни один из соперников российской сборной не выступал на чемпионатах мира, где команда Сергея Скоровича заняла второе место в 2016 году, уступив в финале аргентинцам (4:5).

Турнир в университетском городке

Отборочные матчи в группе 7 пройдут в зале «Газанфер Бильге», расположенном на территории университета Коджаэли в одноименной области на севере страны. В воскресенье российская команда сыграет с французами, 9 апреля — со словаками, 11 апреля — с хозяевами, начало всех матчей — 14:30 мск. Главный тренер сборной России Сергей Скорович рассчитывает в Турции на 14 футболистов. Это вратари Дмитрий Путилов («Синара»), Георгий Замтарадзе («Динамо», Московская область), полевые игроки Дмитрий Лысков, Андрей Афанасьев, Владислав Шаяхметов, Эдер Лима, Данил Давыдов, Иван Чишкала (все — «Газпром-Югра»), Иван Милованов, Андрей Батырев, Сергей Абрамович (все — «Тюмень»), Сергей Абрамов, Артем Ниязов (оба — «Дина»), Робиньо («Динамо»).

Чемпионаты Европы по мини-футболу проводятся с 1996 года по четным годам, однако на недавнем заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение проводить турниры раз в четыре года, увеличив количество участников с 12 до 16. Таким образом, в 2020 году чемпионата Европы не будет — следующий турнир состоится лишь в 2022 году.

Семь раз чемпионат Европы выигрывали футболисты Испании, дважды — Италии. На счету сборной России, помимо золота в 1999 году, серебряные медали в 1996, 2005, 2012, 2014 и 2016 годах, а также бронзовые — в 2001 и 2007 годах.

В прошлом году в Белграде сборная России в финале проиграла испанцам со счетом 3:7.