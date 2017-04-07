Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/mini-football/29353013/
7 апреля 2017, 16:55 | Футбол: Мини-футбол | Sports.kz

«Алматы Арена» готовится к отборочному этапу чемпионата Европы-2018

С 8 по 11 апреля в Алматы пройдет основной отборочный турнир чемпионата Европы-2018 по футзалу.

С 8 по 11 апреля в <span class=error>Алматы</span> пройдет основной отборочный турнир чемпионата Европы-2018 по <span class=error>футзалу</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сегодня сборная Казахстана по футзалу провела тренировку в спортивном комплексе «Алматы Арена».

Напомним, телеканал «Kazsport» покажет в прямом эфире матчи чемпионата Европы-2018 по футзалу.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мини-футбола

Эдер Лима и Робиньо вошли в состав сборной России по мини-футболу на отбор Евро-2018

Эдер Лима из югорского клуба «Газпром-Югра» и Робиньо из подмосковного «Динамо» вошли в список игроков, вызванных в сборную России по мини-футболу на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2018, сообщается в официальном пресс-релизе Ассоциации мини-футбола России (АМФР).
Еще 7 новостей  Все новости
06 апреля

Команде Сондерса сказали, что Головкин травмирован

Боец ММА извинился перед братьями-казахами за скандальное интервью

Крис Оu2019Ши: «После повторного просмотра боя Головкин - Джейкобс видно, что GGG бил чаще и точнее»