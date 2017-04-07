«Алматы Арена» готовится к отборочному этапу чемпионата Европы-2018

Эдер Лима из югорского клуба «Газпром-Югра» и Робиньо из подмосковного «Динамо» вошли в список игроков, вызванных в сборную России по мини-футболу на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2018, сообщается в официальном пресс-релизе Ассоциации мини-футбола России (АМФР).