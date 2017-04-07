«Алматы Арена» готовится к отборочному этапу чемпионата Европы-2018
С 8 по 11 апреля в Алматы пройдет основной отборочный турнир чемпионата Европы-2018 по футзалу.
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Сегодня сборная Казахстана по футзалу провела тренировку в спортивном комплексе «Алматы Арена».
Напомним, телеканал «Kazsport» покажет в прямом эфире матчи чемпионата Европы-2018 по футзалу.
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